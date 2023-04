Tunisie: Quels enjeux politiques face à une dépression socioéconomique ?

analyse

Pourrait-on envisager la cohabitation d'un arsenal autocratique avec un dispositif démocratique ?

Est-ce que les tentatives de consolidation mutuelle, éventuellement, et de recherche d'alliance entre société civile et société politique seraient en mesure de dépasser l'état de dépression socioéconomique, laquelle dépression caractérisée, aujourd'hui, par une double crise hydrique et agricole qui en est la conséquence :

- principalement, des errements de la décennie passée sans boussole, sans point de repère ni de garde-fous et - accessoirement, d'une faible gouvernance et de l'absence d'un esprit de professionnalisme politique durant les 18 derniers mois, aussi bien de la part du pouvoir que de ladite opposition (les sociétés politique et civile).

Le pronostic de cette situation de dépression socioéconomique nous interpelle à une prise de conscience dotée d'un professionnalisme politique dont le rôle majeur revient à un esprit politique entretenu par une équipe de sages. Cette équipe de sages serait chargée de :

1- Définir son ère d'appartenance en cours de gestation

2- Remettre les pendules à l'heure, par rapport à la situation géopolitique et les effets qui en découlent et en particulier les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la pénurie des produits de base.

3- Se fixer des finalités, une vision, des missions, des stratégies

4- Construire une configuration d'écoute et de communication

5- Se forger un positionnement opérationnel

6- Élaborer un programme d'actions économique et sociale, des politiques culturelles, un modèle de développement et mode de croissance,

7- Développer les Institutions publiques, la RD (Recherche et Développement au sein des grandes entreprises et des PME).

8- Instituer un Conseil économique et social

9- Créer une structure d'études prospectives (un THINK TANK)

10- Accompagner les grandes réformes publiques

Pour un assainissement de la chose publique, en matière de politique, la décision reviendrait toujours au pouvoir exécutif.

Toutefois, il serait utile d'opérer un accompagnement spécifique notamment dans les domaines de conseils en politique, en communication politique et en politique économique et sociale.

(*) Docteur en critiques de l'économie politique