Tunisie: Bourse des Valeurs Mobilières - Le groupe «Maghrebia» bien positionné

Selon les chiffres communiqués, le groupe «Maghrebia» est bien positionné pour dépasser les objectifs clés de son business plan 2023-2027, ce qui traduit, entre autres, une bonne performance dans un environnement difficile.

A l'initiative de l'AIB, le groupe «Maghrebia» a tenu, récemment au siège de la Bourse des valeurs mobilières, une communication financière qui a porté sur les réalisations des deux sociétés et du groupe «Maghrebia» au titre de l'année 2022 ainsi que leurs perspectives d'avenir. L'événement a été animé par Habib Ben Hassine, directeur général, et Imen Bouhamed, directrice comptable et financier de la société.

Avant de communiquer les chiffres du groupe, Ben Hassen n'a pas manqué de donner un aperçu sur l'environnement économique du pays qui a été marqué en 2022 par une croissance économique de 2,4% contre 4,3% en 2021 et une aggravation du déficit commercial à 25,2 milliards de dinars contre 16,2 milliards de dinars au 31 décembre 2021.

Le DG a aussi rappelé que l'année écoulée a été marquée par une hausse du taux d'inflation à 10,1% contre 6,6% une année auparavant, une dépréciation du dinar de 7,2% face au dollar et de 0,9% vis-à-vis de l'Euro et une hausse du taux d'intérêt directeur pour atteindre 8,0%. Le seul indicateur positif était la hausse du Tunindex de 15,10% contre un rendement de 2,34% en 2021. A cet égard, l'environnement économique était déjà en mutation et plus difficile que prévu.

10,47% du part de marché

En 2022, le groupe Maghrebia a consolidé sa position en augmentant sa part de marché à 10,47% contre 10,39% en 2021 et 10,23% en 2020, ce qui traduit un positionnement en ligne avec sa stratégie de développement dans différents métiers.

Par branche, le groupe est le premier, hors automobile, avec 13,6% de part de marché, en assurance de personnes avec 14,4% de part de marché et en assurance incendie avec 15,1% de part de marché. Le groupe occupe par ailleurs la deuxième place en assurance santé avec 19,4% de part de marché.

De solides performances financières

Globalement, le chiffre d'affaires d'Assurances Maghrebia a connu une croissance de 9,56%, passant de 203,854 millions de dinars en 2021 à 223,348 millions de dinars en 2022, ce qui confirme une bonne dynamique commerciale en ligne avec la stratégie de croissance, malgré un contexte économique encore difficile et complexe, a rappelé à ce propos le DG de Maghrebia.

Concernant l'activité placement, le portefeuille a dépassé les 326 millions de dinars en 2022 (+5,27%) générant des produits financiers de l'ordre de 24,2 millions de dinars, en hausse de 24,09% par rapport à 2021.

Le résultat net s'est amélioré de 5,91% à 23,3 millions de dinars en 2022. La société propose ainsi la distribution d'un dividende de 2,340 dinars par action.

S'agissant des fonds propres, ils ont passé de 112,4 millions de dinars en 2021 à 125,9 millions de dinars en 2022, soit une croissance de 12%, avec une marge de solvabilité de 384,04% et un rendement des capitaux propres de 22,77%.

En ce qui concerne les chiffres clés d'«Assurances Maghrebia Vie», Ben Hassine a indiqué que le chiffre d'affaires de la société a connu une croissance de 13,05%, passant de 93,16 millions de dinars à 105,32 millions de dinars, et tirée principalement par l'activité épargne.

Quant à l'activité placement, la société a enregistré en 2022 un portefeuille placement supérieur à 500 millions de dinars, soit une croissance de 13,53% par rapport à 2021, alors que pour le résultat net de la société, il a enregistré une hausse de 28,32%, passant de 12,59 millions de dinars à 16,1 millions de dinars entre 2021 et 2022, ce qui traduit une rentabilité de 15,34%.

Quelles perspectives 2023-2027 ?

Evoquant les projets digitaux, le DG a souligné que le groupe continue la digitalisation des parcours clients avec un traitement du dossier sinistre automobile digitalisé, un portail santé (dépôt de bulletins en ligne, suivi des remboursements, géolocalisation des prestataires de soins...).

Le groupe travaille aussi sur le développement de l'application mobile, ce qui permet la consultation des contrats, la souscription et paiement en ligne, le suivi des remboursements maladie, le suivi des dossiers sinistre automobile...

Sur un autre plan, le responsable de la société a indiqué que le groupe poursuivra les actions prévues dans le plan stratégique afin d'accroître sa rentabilité et renforcer ses fonds propres, et ce, à travers l'anticipation des tendances des marchés en termes de produits, innovations et de nouvelles technologies, le développement des réseaux de distribution, l'amélioration de la qualité de ses services et l'accroissement de la satisfaction de ses clients.

Il est aussi question de renforcer sa démarche en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui s'articule autour de huit enjeux stratégiques, à savoir la promotion de l'assurance responsable, la protection des données, la gouvernance et la pratique de l'éthique, la digitalisation au service de la RSE, la promotion de la diversité, l'inclusion et l'éducation financière, le support durable aux clients B to B et la promotion d'une santé pour tous.

En ce qui concerne le Business plan 2023-2027, le management a affirmé que la société a encore de beaux jours devant elle avec des prévisions qui tablent sur un taux de croissance annuelle moyen de 10,56% de son chiffre d'affaires consolidé sur les cinq prochaines années en passant de 350,4 millions de dinars en 2023 à 523,5 millions en 2027.

Quant au résultat net, le groupe table sur une rentabilité moyenne de 11%, passant de 38,4 millions de dinars à 56,5 millions de dinars entre 2023 et 2027.

S'agissant de fonds propres, le groupe prévoit un retour sur capitaux propres moyen de 17,76%, passant de 254,5 millions de dinars en 2023 à 388,3 millions de dinars en 2027.