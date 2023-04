Niger: Cinq soldats tués dans l'attaque d'un convoi d'orpailleurs dans la région d'Agadez

Un convoi d'orpailleurs et son escorte militaire ont été attaqués dans les montagnes du nord du Niger, dans la région d'Agadez, dimanche 9 avril. Cinq soldats ont été tués dans l'embuscade et cinq autres ont été blessés.

L'attaque s'est produite dans les montagnes de l'Aïr. Menée par des bandits lourdement armés, elle a visé un convoi d'orpailleurs parti du site de Tchibarakaten en direction de la ville minière d'Arlit et escorté par des militaires. Un journal local indique que les assaillants ont infiltré le convoi à bord de leurs véhicules et l'ont déstabilisé en tuant le servant de mitrailleuse qui se trouvait en tête.

En poursuivant les assaillants, les soldats sont ensuite tombés dans une embuscade tendue par les hommes armés : cinq militaires ont été tués sur le champ et cinq autres blessés et évacués sur l'hôpital d'Arlit. On ne dispose pour l'instant d'aucune information fiable sur la cargaison de l'or et des orpailleurs.

Des opérations militaires de grande envergure dans cette zone

Avec l'ouverture du site d'orpaillage de Tchibarakaten, l'insécurité est de plus en plus grandissante. Des ressortissants étrangers avec de gros moyens financiers et armés déferlent quotidiennement, au point de dominer les travaux de recherche de l'or. Depuis des années, le site de Tchibarakaten attire des populations jeunes de plusieurs nationalités : du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Soudan et même de la Somalie. Des sources sécuritaires, des bandits armés en provenance du Tchad, du Soudan et de la Somalie, sont indexés.

Pour remettre de l'ordre dans cette zone, des opérations militaires de grande envergure sont en cours depuis quelques jours. Les zones de Tchibarakaten et d'Orida dans le Djado doivent être sécurisées, dit-on. Une mission de haut-niveau, conduite par les ministres de l'Intérieur et de la Défense, vient de séjourner à Agadez.