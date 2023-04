Congo-Kinshasa: Rome - Le Pape demande que les violences cessent en RDC

Le Pape François a demandé ce dimanche 9 avril que « cessent les violences en République démocratique du Congo ». Il fait cette déclaration à la place Saint Pierre(Vatican) lors de son message de Pâques à la ville et au monde (Urbi et Orbi).

Face aux conflits, à des violences et des difficultés, le souverain Pontife a tenu à rappeler que «l'espérance n'est pas une illusion, elle est vérité».

« Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d'ouvrir nos coeurs à ceux qui en ont le plus besoin. Hâtons-nous de parcourir des sentiers de paix et de fraternité », a lancé le Pape François.

Il adresse ce message après son voyage apostolique en RDC où il avait notamment rencontré les victimes d'exactions des groupes armés dans la partie orientale du pays.

Francois avait dénoncé "le génocide oublié" dont sont victimes les populations de l'Est de la RDC depuis plusieurs années. Il avait plaidé pour la convergence des forces afin de promouvoir la paix et la réconciliation en RDC.

Le pape avait appelé les Congolais à ne pas tomber dans la violence et la haine :

« Dès le début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel : que chaque congolais joue son rôle. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans le coeur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains et anti-chrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière, vers un sombre passé ».