Congo-Kinshasa: Les femmes de la société civile du Nord-Kivu pour une force régionale impartiale et sensible à la souffrance des populations

Les femmes de la société civile du Nord-Kivu ont plaidé pour une force régionale de l'EAC impartiale et sensible à la souffrance des populations. Elles ont lancé ce message lors de l'entame vendredi 7 avril d'une série de plaidoyers avec les autorités à différents niveaux pour comprendre l'évolution des efforts de recherche de la paix dans l'Est du pays.

Ces femmes ont rencontré le commandant de la Force régionale des Etats de l'Afrique de l'Est, le général kenyan Jeff Nyagah. Elles estiment que depuis le début, en novembre dernier, du déploiement des soldats de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, la population n'arrive pas à percevoir l'impact de leur présence.

« Que l'EAC soit impartiale dans les opérations et dans les décisions et que la protection des civils soit une urgence de leurs opérations. Nous avons beaucoup insisté sur l'ouverture des couloirs humanitaires parce qu'aujourd'hui le prix de la nourriture et de tout ce qui fait vivre la population de Goma a augmenté. Et nous avons discuté par rapport au retour des déplacés. Nous avons besoin de voir la réouverture des couloirs humanitaires pour permettre à ce que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations », a rapporté Mme Isabelle Pendeza, présidente du CAFED.

Dans le cadre de ce plaidoyer, les femmes de la société civile comptent rencontrer également les autorités provinciales.