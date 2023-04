Congo-Kinshasa: Ituri - Environ 440 personnes tuées au premier trimestre dans le territoire de Djugu, selon un rapport des services de sécurité

Environ 440 personnes dont 72 miliciens ont été tuées au premier trimestre pendant les atrocités des groupes armés dans le territoire de Djugu. Plus de 120 autres civils ont été enlevés et environ 700 maisons incendiées au cours des différentes incursions des groupes armés.

Ces statistiques ont été publiées vendredi 7 avril par les services de sécurité.

Selon le document, les exactions des groupes armés, dont essentiellement la milice CODECO, ont atteint le pic au cours de ce premier trimestre de l'année 2023. Le rapport des services de sécurité renseigne que plus de 170 cas d'incursions des miliciens ont été enregistrés dans les différentes localités. Ainsi 333 civils ont été tués et 125 autres pris en otage et des dizaines disparus. Le rapport note aussi que 72 miliciens ont été neutralisés et plus de 60 blessés pendant les combats contre les FARDC et d'autres forces négatives dans la région, précise le rapport.

Du côté de l'armée, il y a 42 morts dont deux colonels et des armes qui ont été récupérées par la milice CODECO. On déplore également des dégâts matériels dont l'incendie de 700 maisons avec comme conséquence le déplacement de milliers d'habitants ainsi que le pillage des biens de la population.

Ces exactions des groupes armés se sont multipliées après la signature de l'accord de cessation unilatérale des hostilités par les groupes armés de l'Ituri et de l'accord de paix de Nairobi.

Des voix s'élèvent pour que ces miliciens réfractaires au processus de paix soient traqués par les FARDC pour restaurer l'autorité de l'Etat.