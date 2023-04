Congo-Kinshasa: Le cardinal Ambongo invite les Congolais à oeuvrer pour le retour de la paix et faire échec aux velléités de balkanisation du pays

Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a appelé samedi 8 avril, dans son message de Pâques lu dans les paroisses, les Congolais à oeuvrer pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays et dans le territoire de Kwamouth.

Il a aussi, dans le même message, appelé à faire échec aux velléités de la balkanisation de la RDC.

Il invite les compatriotes à cultiver un esprit de cohésion et d'unité et refuser toute loi qui a tendance à diviser les Congolais. Il a ainsi dénoncé la loi Tshiani qui, selon lui, divise les Congolais.

« Un projet de loi sur la congolité, à la veille des élections, nous divise davantage plus qu'il nous unit. Au lieu de nous focaliser sur l'examen d'une telle loi qui nous divise, nous ferions plutôt mieux de nous resserrer les coudes pour déceler le jeu funeste des ennemis de notre patrie avec leurs velléités de balkanisation de notre pays », a recommandé le cardinal Fridolin Ambongo.

« En ce moment singulier de l'histoire de notre pays », explique le prélat, « nous avons un urgent besoin des gestes et des lois qui rapprochent, plus que des actes et des dispositions qui nous dressent les uns contre les autres. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience et la responsabilité de tout un chacun pour que notre agir et nos décisions ne nous fragilisent pas de l'intérieur, ni ne nous affaiblissent au profit de l'ennemi ».

En cette année électorale, il a invité « chacun à se préparer pour un vote responsable qui contribuera à I 'avènement d'un Congo plus beau qu'avant ».

Situation tragique où le spectre de la mort s'installe de façon durable

Dans un autre message lu le samedi 8 avril, Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO rappelle qu'en RDC, l'espérance qu'apporte la résurrection est mise à l'épreuve par la situation tragique dans laquelle se trouve le pays où le spectre de la mort s'installe de façon durable depuis quelques décennies.

« La RDC, ce pays abondamment servi par le créateur pour que ses filles et fils vivent dignement, sortira de son état grabataire actuel si et seulement si ceux qui le gouvernent le font dans la crainte de Dieu en ne visant que le bien de tous et non les intérêts personnels. En cette année électorale, la responsabilité de chacun de nous est engagée pour faire des choix judicieux, objectifs, des personnes capables de former des coalitions non pas des prédateurs, mais des hommes prêts à se sacrifier pour servir Dieu en servant le prochain », fait remarquer Mgr Donatien Nshole.