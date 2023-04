Cote d'Ivoire: Amélioration du climat des affaires- Le Gufe , un outil au service des entreprises

Portée par l’ambition de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur à l’horizon 2030, la Côte d’Ivoire travaille à faire du secteur privé le moteur de sa croissance. Parce que le secteur privé est à la fois un créateur de richesses, le premier employeur et le principal contributeur, avec 90%, aux recettes de l'État, le pays mise *davantage sur la promotion et le développement des entreprises. Rapporte le Cicg.

Le Guichet unique de Formalités d’Entreprises (Gufe) est une réponse concrète du gouvernement ivoirien pour l’atteinte de cette ambition légitime. Créé en décembre 2012, le Gufe est devenu, de par ses attributions, le principal référent pour toutes les questions ayant trait à la création d’entreprises en Côte d’Ivoire.

Le guichet unique est un dispositif chargé d’effectuer les procédures de création d’entreprise, d’agrément à l’investissement et de demandes de terrains industriels. Il offre plusieurs services aux investisseurs nationaux et étrangers, entre autres, la facilitation des formalités d’entreprises par la réduction des coûts et délais relatifs à ces formalités. Cet instrument a l’avantage de permettre à l’opérateur économique de trouver, en un seul lieu, toutes les commodités nécessaires à l’accomplissement des formalités indispensables à son implantation et à l’exercice de ses activités en Côte d’Ivoire. Ainsi, l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, au fichier des contribuables de la Dgi, registre des employeurs de la CNPS, ainsi que la délivrance des codes import/export pour les entreprises concernées par ces opérations se déroulent au Guichet unique.

Ainsi après 10 ans d’existence, le Guichet unique a acquis une expertise dans la coordination des procédures de formalisation d’entreprises. Sur la période 2012-2022, le Gufe a permis la création de 130 000 entreprises. Au cours de l’exercice 2022, le GUFE a enregistré la création de 20 183 entreprises, contre 9 825 en 2021, avec 5 342 emplois prévisionnels contre 3 954 en 2021.

Pour plus de célérité et d’efficacité, le Gufe a mis en place une plateforme dénommée e-entreprise, en cohérence avec la volonté ferme des autorités ivoiriennes de dématérialiser les services de l’administration. Cette plateforme accessible sur www. 225 invest.ci est un service de création en ligne des entreprises avec génération d’un identifiant unique.

Et les résultats sont probants : 1 570 visiteurs et requêtes d’informations ont été enregistrés entre janvier et octobre 2022. D’une vingtaine d’entreprises créées par jour en 2013, le Gufe traite en moyenne près de 150 dossiers par jour. Le GUFE travaille au quotidien à l’information des usagers afin que le délai de création d’entreprises, qui était de plusieurs semaines en 2012, puisse être considérablement réduit et établi en 24 Heures.

Le secteur privé ivoirien étant caractérisé par un important secteur informel représentant 80 à 90 % de l’emploi total, la redynamisation du secteur s’impose. Les efforts du Guichet unique visant à renforcer l’écosystème du développement des entreprises et à les sortir de l’informel sont de plus perceptibles.

Le Gufe a accompli des progrès significatifs dans l’amélioration de l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire. Toute chose qui attire d’importants flux de capitaux étrangers en direction de la Côte d’Ivoire. Dans le cadre de l’agrément au code des investissements, de janvier à octobre 2022, ce sont 714 milliards de Fcfa d’investissements agréés contre 575 en 2021 qui ont été relevés.

Au total, les efforts constants entrepris par le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) ,à travers le guichet unique, ont été couronnés d’un franc succès. Les chiffres évoqués sont de solides indicateurs de développement d’entreprises qui participent à l'embellie économique enregistrée par la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années