Maroc: Appel à activer les mécanismes de concertation pour renforcer la performance des secteurs productifs

Les participants à une table ronde, organisée vendredi à Tanger, ont appelé le gouvernement et les autorités régionales à activer les mécanismes de concertation et à adopter une approche participative avec les instances et les associations professionnelles, en vue de renforcer la performance des différents secteurs productifs.

Intervenant lors de cette rencontre, placée sous le thème "Le rôle des organisations professionnelles dans le plaidoyer en faveur de l'entreprise", le président de l'Instance marocaine des entreprises, Rachid Ouardighi, a souligné que cet événement vise à promouvoir la coordination et la synergie entre les associations professionnelles au service de leurs intérêts communs, afin qu'elles constituent une force de proposition dans le cadre des mécanismes de concertation et de plaidoyer en faveur des questions des professionnels.

Selon un communiqué de l'instance, les intervenants ont mis l'accent sur la lenteur de réaction des décideurs aux propositions et pétitions des organisations professionnelles représentant les petites et très petites entreprises, notamment en ce qui concerne la révision de la législation ou la proposition de projets de loi, soulignant que la stabilité de l'économie nationale passe par la stabilité de l'entreprise et sa résilience face aux crises.

Ils ont, par ailleurs, pointé du doigt la responsabilité des dirigeants d'entreprises qui, de façon consciente ou inconsciente, ont choisi la politique de "rupture" et décidé de ne pas adhérer aux initiatives et aux organisations professionnelles, soulignant que la réticence organisationnelle nuit à leurs intérêts et ne leur permet pas de tirer profit des opportunités de développement, de formation et de plaidoyer en faveur des intérêts des professionnels.

Cette rencontre a connu la participation notamment du vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, Al Hussein Ben Tayeb, de la vice-présidente de la CGEM de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Chaibia Balbzioui Alaoui, du représentant de l'Espace marocain des professionnels, Mustapha Benabdelghafour, du président de l'Association marocaine des transports routiers intercontinentaux, Amer Zghino, du président de l'Association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement-Zone Nord (AMITH), Yassine El Arou, et du représentant de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), Yassine Chahid.

En marge de cette rencontre, l'Instance marocaine des entreprises a remis des trophées à deux femmes d'affaires, Touria Sabri (secteur du recyclage des déchets) et Asmae Chairi (textile et habillement), pour leurs contributions significatives à la promotion de leurs secteurs d'activité, et ce à l'occasion de la Journée internationale des femmes.