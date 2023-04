Maroc: Une exposition conjointe d'art plastique en hommage à l'amitié maroco-sénégalaise

La galerie Bab Rouah à Rabat a accueilli, récemment, une exposition conjointe d'art plastique baptisée "Afrique du jour: Expression d'amitié Maroc-Sénégal" et mettant en vedette l'artiste marocain Noureddine Tabete et l'artiste sénégalais Daouda N'Diyaye.

Le vernissage de cette exposition, organisée jusqu'au 20 avril dans le cadre de la célébration de "Rabat, capitale africaine de la culture", a connu la présence d'acteurs du secteur culturel du Maroc et du Sénégal.

L'exposition regroupe 30 tableaux qui représentent une invitation aux amoureux de l'art plastique pour explorer la densité de l'amitié maroco-sénégalaise qui a inspiré Noureddine Tabete et Daoua N'Diyaye, ainsi qu'un appel au rapprochement entre les cultures et les civilisations humaines par le biais de l'art.

Cet événement a pour objectifs de contribuer à la consolidation du partenariat Sud-Sud à travers les arts et la culture et de favoriser l'ouverture des artistes africains sur le monde, en plus de renforcer le positionnement de Rabat comme capitale africaine de la culture.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste sénégalais Daouda N'Diyaye a exprimé sa joie de voir exposées au public ces tableaux qu'il a produits en compagnie de son ami Noureddine Tabete, dont il avait fait la connaissance dans son atelier à Dakar, une rencontre qui a donné lieu à une grande amitié entre les deux artistes.

Ces toiles, que les deux plasticiens ont commencé à peindre en 2019, reflètent l'harmonie et la convergence entre leurs techniques de même qu'elles montrent l'étendue des relations d'amitié liant les peuples marocain et sénégalais, a indiqué M. N'Diyaye, soulignant que l'art est un excellent vecteur de rapprochement entre les pays.

Dans une déclaration similaire, Noureddine Tabete a indiqué que lui et N'Diyaye ont eu l'idée de travailler sur une exposition conjointe, précisant qu'ils ont choisi le thème de l'amitié en s'inspirant de la relation d'amitié qui les lie personnellement. Les oeuvres exposées, fruit de trois années de travail, sont une ode à l'amitié et aux sentiments d'empathie et de cordialité caractérisant certaines relations humaines, a-t-il dit.

Noureddine Tabete est un artiste-peintre et architecte, lauréat de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse). Ayant appris les bases des Beaux-arts en Belgique, il a renoué avec les arts plastiques en 2019 en collaborant avec le grand artiste sénégalais Daouda N'Diyaye.

Titulaire du Certificat d'aptitude à l'enseignement artistique, Daouda N'Diyaye est un plasticien sénégalais chevronné dont la carrière s'étend sur 30 ans. Il a participé à plusieurs expositions, individuelles et collectives, au Sénégal et à l'étranger.

Le programme de célébration de "Rabat, capitale africaine de la culture", initié sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui se poursuit jusqu'en mai prochain, prévoit l'organisation d'activités et d'événements dans les domaines de la littérature, de la poésie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cinéma, des arts de rue, de la danse, des arts numériques, de la mode, de la photographie, des arts populaires, des contes, des arts du cirque, en plus de forums et de rencontres intellectuelles.