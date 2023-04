Maroc: Centre des personnes en situation de handicap à Boujdour - Un espace moderne d'accompagnement et de prise en charge

Le centre d'orientation et d'assistance pour les personnes en situation de handicap à Boujdour, se veut un espace moderne d'accompagnement et de prise en charge de cette catégorie sociale, dans le cadre du programme "d'accompagnement des personnes en situation de précarité" de la Phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Inaugurée en 2014, cette structure qui a mobilisé une enveloppe budgétaire totale allouée par l'INDH de l'ordre de 6 millions de dirhams (MDH) pour la construction, a pour objectif d'aider les personnes à besoins spécifiques à surmonter les difficultés rencontrées au quotidien et à pouvoir bénéficier d'un véritable accompagnement sur la voie de leur insertion socioéconomique.

Ce centre, dont la gestion est assurée par l'Association "Karama" pour le soutien des personnes en situation de handicap et la coordination provinciale de l'Entraide nationale, offre une multitude de services de qualité et de proximité, à vocation paramédicale au profit des bénéficiaires notamment, en "psychomotricité", "kinésithérapie" et psychologie", ainsi qu'une éducation spécialisée et des activités ludiques.

Dans ce cadre, l'Association "Karama" pour le soutien des personnes en situation de handicap a bénéficié de l'appui de l'INDH en termes d'équipement et du soutien à la gestion, avec un montant global de 477.241 DH entre 2019 et 2022, en plus du soutien financier annuel accordé par la coordination provinciale de l'Entraide nationale.

Réalisé sur une superficie totale de 1.600 m2, ce centre est composé de deux bâtiments, le premier comprend une salle d'appui psychologique et d'orientation, un bureau d'assistance sociale et une salle multiservices, tandis que le second contient une salle de rééducation médicale, trois salles d'éducation inclusive, une salle de psychomotricité et un espace de jeux.

Cette structure à forte dimension sociale et humaine dont le nombre des cadres employés est de 11 cadres éducatifs, une kinésithérapeute, une psychologue et une psychomotricienne, offre une gamme diversifiée de prestations éducatives, de formation et de requalification fonctionnelle, dans l'optique d'assurer une meilleure insertion sociale à cette catégorie.

Ce centre d'orientation et d'assistance pour les personnes en situation de handicap prend en charge 73 enfants, dont ceux atteints de troubles du spectre autistique (10 enfants), de l'infirmité motrice cérébrale (11 enfants), de la trisomie 21 (4 enfants), du retard mental (17 enfants) et deux malvoyants, tandis que 29 autres enfants à besoin spécifique bénéficient des prestations dudit centre et poursuivent leurs études dans les classes intégrées à l'école primaire Hassan II à Boujdour.

Agés de 7 à 18 ans, ces enfants sont répartis selon leur handicap sur les différents niveaux de formation proposés, avec le soutien d'encadrantes spécialisées dans ce domaine et bénéficient d'un programme éducatif spécifique, en vue d'assurer leur autonomisation et de favoriser leur inclusion sociale et leur intégration au milieu scolaire.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, le président de l'Association "Karama" pour le soutien des personnes en situation de handicap, Limam Adada a souligné que l'Association se fixe pour objectif la prise en charge, la requalification et l'éducation de ces enfants souffrant de handicap, en vue de faciliter l'intégration de cette catégorie dans la vie active.

De même, M. Adada a mis l'accent sur l'importance de la contribution de l'INDH en termes d'appui et de soutien, notant que le nombre de bénéficiaires des différentes prestations offertes par cette structure est passé de 6 enfants en 2018 pour s'établir à 73 en 2022.

Dans ce sillage, il a fait savoir que l'INDH a doté le centre d'équipements d'outils pédagogiques modernes et un espace de jeux au profit de cette catégorie.

L'accompagnement des personnes en situation de handicap dans la province de Boujdour est l'une des grandes priorités de la 3ème phase de l'INDH, qui ne ménage aucun effort, à travers plusieurs actions, pour améliorer la qualité des services fournis à cette catégorie.

Les multiples projets réalisés et actions entreprises par l'INDH en faveur des personnes en situation de handicap ont pour objectif d'instaurer un cadre de vie préservant la dignité humaine de ces individus et de leur apporter l'appui et l'accompagnement nécessaires pour leur insertion socio-économique.