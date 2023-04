Algérie: Développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes dès le début de leur formation

SKIKDA — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé lundi à Skikda qu'il faudrait enraciner l'esprit entrepreneurial chez les jeunes dès le début de leur cursus de formation.

Présidant l'ouverture d'une journée d'étude sur "le rôle de la formation professionnelle dans l'entrepreneuriat, de l'innovation à l'investissement" à l'amphithéâtre de l'Institut national spécialisée d'Azzaba (Est de Skikda), le ministre a estimé que "l'enracinement de l'esprit entrepreneurial s'opère par l'intensification des sorties de terrain vers les entreprises économiques proches des établissements de formation".

"Ces sorties de terrain aideront les jeunes à découvrir tôt le monde de l'entreprise et développeront chez eux l'esprit d'innovation de sorte à les encourager à lancer leurs propres projets d'investissement qui seront une valeur ajoutée au processus de développement économique du pays", a soutenu le ministre, assurant que le secteur de la formation oeuvre à rendre ses stagiaires aptes à s'adapter aux changements que connait l'entreprise économique et à intégrer les technologies modernes.

"La nouvelle approche du secteur se base sur l'accompagnement des stagiaires avant, durant et après leur formation, à commencer par l'orientation dans le choix du métier puis en dispensant une formation conforme aux normes pédagogiques requises et sanctionnée par l'intégration du monde du travail et l'engagement de leurs propres projets", a expliqué M. Merabi.

Le ministre a ajouté que pour concrétiser effectivement ce processus, il est impératif de penser à enraciner l'esprit entrepreneurial chez les jeunes par la mise en place d'un environnement propice aux affaires qui assure la transparence et la promotion de l'emploi et de l'innovation et au travers l'intégration de modules d'initiation à l'entrepreneuriat.

Pour cela, le secteur a instauré au niveau local un dispositif appelé la Maison de l'entrepreneuriat et de l'insertion qui constitue un espace d'échange des idées et des expériences entre stagiaires et diplômés bénéficiaires des divers dispositifs d'aide à l'emploi mis en place par les pouvoirs publics, a-t-il noté.

Cette maison, a encore relevé M. Merabi, constitue un espace d'information, d'orientation, d'initiation à l'entrepreneuriat et d'accompagnement des porteurs d'idées innovantes vers la création de micro-entreprises et de start-up qui contribuent au développement du pays conformément aux directives générales des autorités publiques.

Pour mettre en valeur les innovations des diplômés du secteur, un Salon national de la formation et de l'enseignement professionnels a été lancé avec à ce jour deux éditions constituant une occasion aux diplômés du secteur pour exposer leurs innovations avec la participation des divers secteurs et des opérateurs économiques dans le but d'en favoriser leurs éventuels exploitations et développement, a souligné M. Merabi.

La rencontre a abordé les divers aspects liés à la formation et au développement de l'entrepreneuriat, aux coopératives agricoles, aux étapes de création d'une micro-entreprise.

Le ministre poursuivra sa visite par l'inspection de plusieurs structures relevant de son département dans les daïras de Skikda et El Hadaïk.