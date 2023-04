Algérie: 1e réunion de la Commission de concertation politique algéro-saudienne au niveau des deux MAE

ALGER — La première réunion de la Commission de concertation politique au niveau des hauts responsables des ministères des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et du Royaume d'Arabie saoudite s'est tenue dimanche à Riyad.

La partie algérienne était présidée par le Directeur général des pays arabes (au ministère des Affaires étrangères), Noureddine Khandoudi, et la partie saoudienne par le vice-ministre d'Etat chargé des affaires des pays africains, l'ambassadeur Dr. Sami bin Abdullah Al-Saleh, avec la participation de l'ambassadeur d'Algérie au Royaume d'Arabie saoudite, Dr Mohamed Ali Boughazi, et de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Dr Abdullah Al-Busairi, et de responsables aux Affaires étrangères des deux pays.

La réunion a été l'occasion de passer en revue les relations bilatérales historiques et stratégiques entre les deux pays frères et les moyens de les promouvoir dans divers domaines. Les deux parties ont également échangé les vues des questions régionales et internationales d'intérêt commun.