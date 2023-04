Algérie: Le TR d'Oran intègre le circuit touristique et culturel de la wilaya

ORAN — Le théâtre régional Abdelkader Alloula d'Oran a été intégré, parmi les parcours agréés de la capitale de l'Ouest algérien, dans le circuit touristique et culturel de la wilaya, a-t-on appris auprès de cet établissement culturel.

Le théâtre d'Oran accueille un flux important de visiteurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays, faisant de lui un parcours touristique et culturel parmi les itinéraires touristiques agréés par la Direction du tourisme et de l'artisanat, a indiqué son directeur, Mourad Senoussi.

Le théâtre Abdelkader Alloula, classé patrimoine national en novembre dernier dans la liste nationale des biens culturels protégés, enregistre entre 40 et 60 visiteurs/jour en période d'accueil le matin excepté le dimanche et le lundi, la soirée étant réservée aux activités théâtrales et culturelles.

Il est prévu après le mois sacré de Ramadhan, une rencontre entre les responsables du théâtre régional et des agences de tourisme et de voyages exerçant dans l'Ouest du pays, pour intégrer cette structure culturelle dans les circuits touristiques, organisées par ces dernières avec le soutien de la Direction du tourisme et de l'artisanat, a-t-on souligné.

Pour mieux faire connaître cet édifice culturel qui porte le nom de l'un des piliers du théâtre algérien, le défunt dramaturge Abdelkader Alloula, une exposition se tient au sein de son hall, mettant en relief les différentes activités qu'il exerce, ainsi que des habits et accessoires utilisés dans des représentations théâtrales.

Dans le cadre des visites pédagogiques gratuites, le théâtre d'Oran reçoit des enseignants et des enfants du préscolaire pour les familiariser de près avec les différents métiers du théâtre, a indiqué M. Senoussi.

Le billet d'entrée pour visiter le théâtre est à 100 DA pour ceux qui viennent des différentes wilayas du pays et à 200 DA pour les touristes étrangers.