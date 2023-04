Ethiopie: La réforme économique nationale est un exemple pour les autres pays africains - Secrétaire par intérim de la CEA

Addis-Abeba, — La réforme économique interne de l'Éthiopie pourrait servir d'exemple à d'autres pays africains, et nous créons une plateforme pour partager ces expériences entre les pays africains, a déclaré le secrétaire exécutif par intérim de la CEA, Antonio Pedro.

La réforme économique interne vise à transformer l'Éthiopie d'un pays à faible revenu largement agraire en un pays industrialisé à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d'ici 2030.

Le secrétaire exécutif par intérim, Antonio Pedro, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que ces expériences sont très importantes pour améliorer la capacité de toute l'Afrique à répondre aux crises et à faire avancer la zone de libre-échange continentale africaine (ZLCAF) en renforçant le processus de transformation économique du continent.

M. Pedro a déclaré que l'Éthiopie poursuivait avec succès la réforme "que nous sommes convaincus que le gouvernement sera en mesure de mettre en oeuvre malgré les défis auxquels l'ensemble de l'Afrique a été confronté en raison de la crise".

Il a également révélé que la Commission travaillait avec le ministère des finances dans des domaines tels que la réforme du système fiscal du pays, la modernisation et l'élargissement de l'assiette fiscale.

L'Éthiopie fait partie des pays qui entreprennent des réformes de leur système fiscal afin d'accroître l'assiette fiscale et d'accélérer le développement, a ajouté M. Pedro.

Le secrétaire exécutif par intérim a en outre souligné que la CEA collabore également avec le gouvernement éthiopien dans des domaines susceptibles de faire du pays une grande puissance dans l'agro-industrie.

Equiper le pays d'importantes infrastructures et de parcs industriels contribuera également au développement économique de la nation qui évolue rapidement, a-t-il ajouté.

Le ministre des finances, Ahmed Shide, a pour sa part déclaré à l'ENA que l'inflation affectait l'économie du pays malgré la résilience et la croissance observées dans le pays au cours des dernières années difficiles en raison de la guerre dans le nord du pays et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Afin de résoudre ces problèmes et d'autres, le ministre a déclaré que le gouvernement continuerait à mettre en oeuvre la deuxième réforme économique nationale et à faciliter les efforts de reconstruction, à réduire les écarts macroéconomiques et à accroître la participation du secteur privé à l'économie.

La première réforme économique nationale introduite en 2018 s'est avérée efficace pour prévenir les défis économiques internes et externes.

Par conséquent, le gouvernement travaille sur un plan de réforme économique supplémentaire qui permettra de contrôler l'inflation, d'améliorer la disponibilité et l'administration des devises étrangères, de renforcer la mobilisation des ressources nationales et d'accroître les investissements locaux et étrangers.