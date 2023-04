Ile Maurice: Écoles maternelles - La nouvelle promotion d'instituteurs au tableau

L'an prochain, les écoles maternelles seront gratuites. Une mesure annoncée par le Premier ministre à l'occasion du 55e anniversaire de l'Indépendance de Maurice. Il a affirmé que les ministères de l'Éducation et des Finances travaillent sur ce projet, qui deviendra une réalité à la rentrée 2024. Une bonne nouvelle pour les petits et leurs parents. Mais qu'en pensent les instituteurs des écoles pré-primaires gouvernementales ? Ils avancent qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces écoles, dont un manque d'instituteurs ou de matériel scolaire. Nous avons contacté la directrice de l'Early Childhood Care and Education Authority (ECCEA), Caroline Arékion, pour obtenir des réponses.

Y a-t-il un manque d'instituteurs dans certaines écoles maternelles ?

L' ECCEA gère actuellement 188 pre-primary units (PPU) situées dans l'enceinte des écoles primaires publiques. Il y a un instituteur travaillant avec 15 à 20 enfants en moyenne et un total de 356 instituteurs chapeautés par notre autorité. Chaque année, lorsque les instituteurs (ou tout autre membre du personnel) prennent leur retraite, nous en recrutons de nouveaux pour remplir les postes vacants, excepté au cours des années marquées par la pandémie du Covid-19. Cette année, l'exercice de recrutement des instituteurs est presque en cours de finalisation.

Il nous revient que certains «Teacher-Educator Supervisors » (TES) ordonnent aux responsables de ces écoles de ne plus admettre d'enfants si les classes sont remplies et si un instituteur est absent ; les TES leur disent de demander aux enfants de rester à la maison. Pouvez-vous le confirmer ?

Comme dans toutes les écoles préscolaires, nous devons respecter la capacité de l'école afin de ne pas surcharger les salles de classe, ce qui affectera la qualité de l'éducation préscolaire. Nous avons une politique du premier arrivé premier servi, et nous admettons les enfants tout au long de l'année dès qu'ils ont trois ans. Les places sont généralement disponibles et nous ne refusons jamais d'admettre un enfant. Dans les rares cas où des places ne sont pas disponibles, nous redirigerons les parents vers une autre PPU plus proche de leur résidence. Mais cela arrive rarement.

En cas d'absence des instituteurs, les TES font le nécessaire pour les remplacer mais, en aucun cas, ils ne disent aux instituteurs de demander aux enfants de rester à la maison. Lorsque les instituteurs ont besoin de s'absenter, ils doivent faire une demande de congé ponctuel et une fois leur demande approuvée, les TES prennent automatiquement des dispositions pour leur remplacement. Lorsqu'ils sont malades, ils doivent prévenir les TES le matin et ces derniers prennent en charge le remplacement. Ils n'appelleront pas chaque enfant pour lui dire de rester à la maison. Si un TES a demandé à un instituteur de le faire, ce dernier doit le signaler immédiatement à la direction.

Le matériel scolaire n'a pas été distribué jusqu'à présent, selon certains instituteurs, et le premier trimestre est presque terminé. Votre commentaire.

Chaque année, une étude est menée pour établir la liste de matériel nécessaire dans chaque école, et sur cette base, la direction décide de la quantité de matériel à fournir aux écoles et à quel moment. La distribution de matériel scolaire se fait généralement annuellement pendant les vacances scolaires de décembre. Cependant, avec la perturbation du calendrier scolaire et la fermeture des écoles ces deux dernières années avec la pandémie de Covid-19, la quantité de matériel fourni et la période de distribution ont été modifiées en conséquence. L'année dernière, par exemple, les écoles avaient du matériel excédentaire. C'est pourquoi, cette année, l'approvisionnement et la distribution du matériel se font durant la première semaine d'avril (pendant les vacances scolaires) pour permettre aux écoles d'utiliser tout le matériel dont elles disposent. Cependant, si une école a besoin de matériel, elle soumet généralement sa demande au TES et celui-ci fait le nécessaire.

Certaines infrastructures scolaires (tables, chaises et toilettes) sont en mauvais état. Qui doit en assumer la charge ?

Une étude est régulièrement menée par rapport à ces infrastructures. Elle consiste à voir si les chaises et autres meubles doivent être remplacés. Les écoles ont récemment reçu de nouvelles chaises et tables à la suite de l'étude menée par les TES. Il existe cependant un autre exercice pour la mise au rebut des vieux meubles. Il se fait régulièrement mais pas tous les ans. La dernière fois qu'il a été effectué, c'était en 2021. Cette année, nous allons refaire l'exercice.

Les éducateurs ont été assurés par la SICOM en 2005. Mais qu'en est-il de ceux qui travaillaient avant 2005 ? Perdent-ils leurs années de service antérieures à 2005 ?

L'ECCEA a été créée en 2008 et le Preschool Trust Fund (PSTF) est l'organisation qui a nommé, pour la première fois, des instituteurs sous contrat en l'an 2000. Ainsi, la contribution des instituteurs a été enregistrée l'année où ils ont été confirmés par le PSTF et pas avant lorsqu'ils ont été recrutés par la Parents' Teachers Association (PTA). C'était informel et l'ECCEA n'a aucune preuve (dossier ou document approprié) de la date de leur rendez-vous avec la PTA et leur ancien employeur.