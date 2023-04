Afrique: Football - Anciens coéquipiers à Liverpool, Salah et Mané marchent seuls

Longtemps présentés comme rivaux lorsqu'ils évoluaient ensemble sous le maillot du Liverpool FC, Sadio Mané et Mohammed Salah sont désormais séparés après le départ cet été du premier nommé au Bayern Munich. Et pour cette première saison sans l'autre, le Sénégalais comme l'Égyptien vivent une année morose, pour des raisons différentes.

À gauche, Sadio Mané, 30 ans. À droite, de l'autre côté du front de l'attaque des Reds, Mohamed Salah, 30 printemps également. Épaulés du Brésilien Roberto Firmino, les deux ailiers ont tout remporté en cinq saisons sous la tunique du Liverpool FC et martyrisé les défenses d'Angleterre et d'Europe. Sous la houlette de Jürgen Klopp, le Sénégalais et l'Égyptien ont ajouté une sixième Ligue des Champions à la salle des trophées du club liverpuldien. Surtout, ils ont enfin mis fin à la malédiction qui frappait la ville du nord de l'Angleterre, en remportant la Premier League, trente ans exactement après le dernier titre domestique de Liverpool.

Blessure et critiques

Après une énième saison sous les mêmes couleurs, achevée par une finale de Ligue des Champions frustrante face au Real Madrid à Saint-Denis, le duo s'est séparé à l'été 2022. Le Sénégalais a quitté les rives de la Mersey pour rejoindre le sud de l'Allemagne et le Bayern Munich. Là-bas, l'ancien de Salzbourg a renoué avec un championnat qui l'a révélé entre 2012 et 2014.

Mais les retrouvailles ont été gâchées par un genou qui a lâché en novembre lors d'une rencontre de Bundesliga face au Werder Brême. Un coup d'arrêt pour le néo-Munichois (6 buts, 4 passes décisives en championnat) et qui l'a privé du Mondial au Qatar avec les Lions de la Teranga. Revenu à temps pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au PSG, le deuxième du Ballon d'Or 2022 a vécu la double confrontation depuis le banc de touche. Il a seulement retrouvé le onze de départ du Bayern, samedi, lors de la victoire des siens sur la pelouse de Fribourg.

It's been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg-- Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022

De son côté, orphelin de son pendant à gauche, Mohamed Salah erre dans une équipe en panne, qui n'a plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison et qui semble en fin de cycle. Huitième de Premier League, Liverpool est déjà relégué à 12 points de Big Four et d'une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Le gaucher continue malgré tout de présenter des statistiques honorables avec 13 buts et 7 passes décisives en championnat. Mais Salah n'échappe pas non plus aux critiques, lui qui reste notamment sur deux pénaltys manqués, tirés hors cadre. Et, pour la première fois cette saison, contre Chelsea le week-end dernier, il a été laissé sur le banc au début de la rencontre.

Rivalité continentale

Longtemps, la presse britannique a voulu opposer le Sénégalais et l'Égyptien, relayant des rumeurs de jalousie et de rivalité entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Des rumeurs balayées d'un revers de main par l'Égyptien : « Si on parle de rivalité entre nous, d'égoïsme, je suis en total désaccord, a-t-il déclaré en juin 2022 dans France Football. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible ».

Même son de cloche du côté de Sadio Mané. « Nous avons de bonnes relations, nous nous envoyons des textos. Je pense que les médias essaient toujours d'aggraver les choses », justifiait-il, après avoir été désigné joueur africain de l'année 2022 devant l'Égyptien. Outre leur proximité dans le vestiaire des Reds, Mané et Salah, musulmans tous les deux, partageaient également le même lieu de culte dans la ville de Liverpool.

Si la rivalité entre les deux ailiers a bien eu lieu, elle s'est déroulée en dehors du territoire britannique, lors de rencontres internationales décisives qui opposaient le Sénégal de Mané à l'Égypte de Salah. À chaque fois, c'est l'ancien Messin qui est sorti avec les honneurs, glanant un ticket pour le mondial au Qatar et remportant, surtout, la première Coupe d'Afrique des nations des Lions de la Teranga. De retour à Liverpool, Sadio Mané, refusera toute cérémonie de célébration à Anfield, par respect pour son coéquipier. Signe que leurs duels sur la scène africaine n'ont rien entamé de l'amitié que se portent les deux joueurs.