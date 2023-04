Congo-Brazzaville: Assainissement

Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales villes du Congo, vont pouvoir tirer parti des budgets que le gouvernement vient de leur octroyer pour faire face aux nombreux problèmes de voiries et d'érosions qui les délabrent année après année. Les sommes totales débloquées ou en voie de l'être sont de l'ordre de six milliards FCFA, a indiqué le Premier ministre, le 4 avril, lors de la séance des questions orales au Sénat.

Il est de notoriété publique que dans les capitales politique et économique, le réseau routier, fortement détérioré, cause d'énormes problèmes de circulation et que les glissements de terrain menacent gravement la quiétude de la population. On peut aussi parler de leurs effets néfastes sur l'économie nationale et les échanges de diverses natures entre citoyens.

Une chose est certaine, pour assainir les deux villes, l'effort demandé devra impliquer à la fois le colmatage des nids de poule qui rongent les routes asphaltées, le nivellement des espaces menacés d'effondrement mais aussi le rétablissement de l'éclairage public disparu de longue date. Et peut-être que la meilleure option consisterait pour les administrateurs des deux villes à faire preuve de davantage d'imagination pour rentabiliser les menues recettes générées par les différentes contributions du citoyen.

A son tour, l’État devra pérenniser et rationaliser son appui dans la mise en œuvre des projets structurants et à impact visible sur la vie des Brazzavillois et des Ponténégrins. Vitrines du Congo, les deux villes méritent d'être mieux organisées.