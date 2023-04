Afrique: Le Burundi adopte le système général de diffusion des données amélioré du Fonds monétaire international

document

Washington, DC: Le Burundi a mis en oeuvre l'une des principales recommandations du système général de diffusion des données amélioré (SGDD-a) du FMI afin de publier des données macroéconomiques et financières essentielles. L'application de la recommandation du SGDD-a et le lancement du portail de données (la page nationale récapitulative de données ) témoignent de la détermination du Burundi à assurer la transparence des données.

Le SGDD-a constitue le premier niveau des Initiatives du FMI en matière de normalisation des données, qui favorisent la transparence en tant que bien public mondial et encouragent les pays à publier volontairement en temps voulu les données essentielles pour suivre et analyser les résultats économiques.

La page nationale récapitulative de données permettra de publier les données sur un lieu unique afin de les diffuser, comme le recommande le SGDD-a. Les données couvrent les comptes nationaux et les prix, les opérations des administrations publiques et la dette publique, le secteur monétaire et financier et le secteur extérieur. La page nationale facilitera l'accès des données par les usagers au Burundi et dans le reste du monde, notamment les décideurs, le secteur financier, les investisseurs privés, les groupes de réflexion et les médias. Plus généralement, rendre les données conformes au SGDD-a permet d'y accéder de façon standardisée afin de faciliter l'analyse des tendances économiques dans différents pays et de détecter les risques très tôt, ce qui peut aider à prévenir les crises économiques. On favorise ainsi une croissance et un développement économiques durables.

Grâce à la page nationale récapitulative de données, les informations du Burundi sont désormais faciles d'accès, dans des formats lisibles aussi bien par un humain que par ordinateur, ce qui accroît la transparence des données. Cette page est hébergée par la plateforme de données ouverte (PDO) du Burundi, fournie par la Banque africaine de développement, et fait appel à une technologie moderne de publication des données. Un lien qui renvoie à la page nationale récapitulative de données se trouve sur le tableau d'affichage des normes de diffusion des données du FMI . Les données sont fournies par l'institut national de statistiques (ISTEEBU), le ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique et la Banque de la République du Burundi.

Bert Kroese, statisticien en chef, responsable des données et directeur du département des statistiques du FMI, s'est félicité de cette étape majeure dans le développement des statistiques du pays. Il a fait la déclaration suivante : « Je suis convaincu que le Burundi tirera profit du SGDD-a et s'en servira pour développer davantage son système statistique. » Les avantages qu'il présente, notamment de meilleures conditions des financements souverains des pays participant au SGDD-a, ont été examinés récemment par le conseil d'administration du FMI dans le cadre de la dixième revue des initiatives du FMI en matière de normalisation des données . La publication de la page nationale récapitulative de données a été rendue possible par un projet du FMI en matière de développement des capacités financé par l'État japonais.