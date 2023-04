Angola: L'évêque catholique encourage l'unité pour parvenir à la paix sociale

Ondjiva — L'évêque du diocèse d'Ondjiva, province de Cunene, Mgr Pio Hipunhati, a appelé lundi à la nécessité pour les Angolais de conjuguer leurs efforts pour préserver la paix et approfondir la réconciliation entre les Angolais.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion du 4 avril (Journée de paix et de réconciliation nationale), il a évoqué la nécessité pour les Angolais de lutter pour l'unité et l'esprit patriotique, laissant derrière eux des messages de mépris, d'insultes et d'incitation.

Il a déclaré que ces actions, notamment manifestées par des jeunes sur les réseaux sociaux, compromettent le processus de paix et de réconciliation en cours dans le pays.

"Nous devons être prudents avec le langage, en optant pour des actions d'amour, d'amitié, de coexistence harmonieuse et pacifique, pour parvenir à la paix sociale et à une véritable réconciliation entre frères", a-t-il souligné.

Le prélat a soutenu qu'une plus grande réflexion est nécessaire sur le sens de la vraie paix et de la réconciliation.

"Les véritables changements dans l'être humain se produisent en premier lieu dans l'âme et l'esprit, c'est pourquoi il est nécessaire que chacun élimine les conflits internes afin de préserver la paix, qui a tant coûté aux Angolais", a-t-il précisé.

Mettre fin aux « conflits internes » est essentiel pour atteindre la paix spirituelle et consolider le processus de réconciliation entre frères.

A cette fin, il a déclaré qu'il était nécessaire d'impliquer la société dans son ensemble, car il considérait qu'"il fallait s'occuper de la paix et pas seulement des forces politiques ou gouvernementales".

"Tous les auteurs et personnes physiques doivent être des membres actifs et des bâtisseurs de paix, en se rappelant que chaque citoyen est une base solide dans la construction de la paix nationale", a-t-il renchéri.

Il a conseillé aux responsables gouvernementaux et aux chefs de parti de tendre vers des discours pacifiques et rassembleurs, qui proposent la concorde et l'harmonie, contribuant ainsi à la consolidation de la paix et à la réconciliation nationale.

L'évêque a également mis en relief l'importance de déterminer les valeurs fondamentales de patriotisme et de respect des institutions, afin de les transmettre aux jeunes, vers le sauvetage des valeurs civiques et morales.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Eglise à développer son rôle dans la moralisation de la société, à travers la sensibilisation des populations pour la réconciliation des frères, en donnant la primauté à la citoyenneté et à l'amour du prochain.