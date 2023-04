Angola: La ministre des Finances aux réunions de 'Bretton Woods'

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, séjourne à Washington, DC, aux États-Unis d'Amérique, où elle participera, de lundi à dimanche, aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

A la tête de la délégation angolaise, Vera Daves devrait également avoir des entretiens avec des cadres de banques et de la haute finance, rapporte le quotidien Jornal de Angola.

Cette année, les réunions de printemps se tiennent sous le thème « Remodeler le développement pour une nouvelle ère ».

Selon l'ordre du jour, l'Angola va participer à différentes sessions et réunions au plus haut niveau, destinées aux ministres et gouverneurs des banques centrales du monde entier, ainsi qu'aux audiences et rencontres avec des dirigeants de banques internationales et des dirigeants de diverses institutions de Bretton Woods.

Le groupe analysera la situation macroéconomique internationale et traitera des questions concrètes liées à la situation régionale africaine, en général, et angolaise, en particulier.

Les réunions de printemps réunissent les gouverneurs du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), en plus de réunir des responsables des banques centrales, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants d'organisations de la société civile et des membres des milieux universitaires.

Jusqu'au dimanche 16, les participants aborderont des questions qui suscitent l'inquiétude dans le monde, telles que les perspectives économiques mondiales, la question de la pauvreté, le développement économique et l'efficacité de l'aide.

La délégation angolaise est composée du ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano, du secrétaire aux Affaires économiques du Président de la République, Issac dos Anjos, du gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), José de Lima Massano, de même que d'autres cadres des départements ministériels et des instituts publics.