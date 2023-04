Madagascar: Saison cyclonique - Plus de risque d'activités pour Madagascar

Les pertes causées par les aléas climatiques comme les cyclones et les inondations sont estimées à plus de 100 millions USD par an en moyenne à Madagascar.

La saison cyclonique 2022-2023 amorce sa clôture si l'on s'en tient à la mise à jour des prévisions saisonnières publiée par la direction générale de la météo. En effet, selon ce document, « il n'y a plus de risque d'activité cyclonique pour Madagascar pour ce mois d'avril ». La direction générale de la météorologie explique que « les conditions océaniques et atmosphériques devraient devenir de moins en moins favorables au développement de perturbations cycloniques ».

Côté tendances, le service avance des précipitations normales à supérieures à la normale saisonnière dans presque toute l'Île pendant les mois d'avril, mai et juin. Les prévisionnistes notent toutefois des précipitations normales à inférieures à la normale saisonnière pour la partie sud de la région Analanjirofo, la partie nord de la région Atsinanana, les régions Haute Matsiatra, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Andrefana, Ihorombe, Atsimo-Atsinanana, Anosy et Androy. Toujours dans cette optique de tendances, les températures moyennes saisonnières seront généralement plus chaudes que la normale si l'on suit les prévisions de la DGM.

Sauf à quelques exceptions notamment dans la partie nord de la région Analamanga et Menabe, les régions Betsiboka, Melaky, Menabe, Bongolava, Sofia, Diana et Sava où elles seront normales à plus chaudes que la normale saisonnière.