Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Avril 2023

Niger : Immigration clandestine- Les migrants jetés dans l’enfer d’Assamaka

D’un moment à l’autre, ils peuvent apparaître sur l’horizon rectiligne. De longues files de silhouettes qui cheminent dans le désert, les plus forts devant, les plus faibles derrières. Chaque semaine, des centaines de migrants refoulés d’Algérie viennent s’échouer à Assamaka, premier village à la frontière du Niger. Ils sont désormais plus de 4.500 à errer dans ce minuscule îlot de terre balayé par les vents. Maliens, Guinéens, Ivoiriens, Syriens, Bangladais… Après 15 km de marche dans le désert, les expulsés découvrent un nouveau purgatoire. Le centre de transit géré par l’Organisation internationale des migrations (Oim), la principale organisation intergouvernementale dans ce domaine, est débordé par l’afflux et ne prend en charge qu’environ un tiers des refoulés. Source : africaguinee.com)

Guinée : Ratoma - Des femmes manifestent…

« Mairie zéro, maire zéro », c’est avec ces slogans que des femmes marchandes du marché Enco 5, ont exprimé leur ras-le-bol ce lundi 10 avril 2023, a constaté sur place t au marché Enco 5, des reporters d’Africaguinee.com. Elles accusent la mairie de Ratoma, en complicité avec un opérateur économique, de vouloir les déloger de leurs lieux de vente. Ces femmes étalagistes pour la plupart sont assises à la rentrée d’un centre-commercial où elles exercent leur petit commerce. Selon des informations recueillies sur place, certains occupants du centre commercial se sont plaints de ces étalagistes qui selon eux, les empêchent d’exercer sereinement leurs activités commerciales. Ces femmes sont massivement réunies pour protester dans le marché en scandant des slogans hostiles contre les autorités communales de Ratoma et le propriétaire dudit centre commercial. Dans leur message, elles invitent le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya à intervenir en leur faveur. (Source : africaguinee.com)

Mali : Nécrologie- Décès du père du président de la transition SE le colonel Assimi Goita

Le Secrétaire général de la Présidence de la Républque a la profonde douleur d’annoncer le décès du Capitaine à la retraite Bakary GOÏTA, père du Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, le 09 avril 2023 au Centre hospitalier universitaire de Kati, des suites d’une longue maladie. L’Information est rapportée par abamako.com qui cite un communiqué du secrétariat général de la Présidence. (Source : abamako.com)

Togo : Exploitation minière- Le gouvernement crée une société d’Etat pour valoriser le manganèse

Par décret adopté en Conseil des ministres, une société d’Etat est créée au Togo pour valoriser le manganèse et développer la chaîne de valeur de l’industrie minière du pays, a-t-on appris jeudi de source officielle. Selon un communiqué dont Xinhua a eu copie, le gouvernement togolais s’est fixé comme objectif le doublement de la contribution du secteur minier au PIB à l’horizon 2025, à travers l’exploitation optimale des ressources minérales, et ce en commençant par les minéraux critiques, notamment le manganèse. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Retour de Paquinou- Un accident sur l'autoroute fait des morts

Un accident survenu sur l'autoroute du Nord a fait plusieurs morts. Il s’agit d’un car de transport d’élève qui pendant la célébration de la pâque a servi de véhicule pour transporter des personnes à Assounvoué village situé dans le département de Toumodi. Au lendemain de la fête, c’est-à-dire, le lundi 10 avril 2023, le car a fait un accident mortel vers N’Zianouan. Plusieurs blessés et des morts annoncés. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Produits alimentaires- Plus de 10 tonnes de poulets prohibés saisies

Près de 10 tonnes de poulets surgelés d’une valeur de plus de 100 millions de franc Cfa et impropres à la consommation ont été saisies dans nuit du 08 au 09 avril 2023 à Kombissiri, à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou, a informé Coordination Nationale de Lutte Contre la Fraude. Les poulets étaient transportés par 13 véhicules personnels. C’est sur la base de renseignements que la Coordination Nationale de Lutte Contre la Fraude a pu mener cette action. (Source : aouga.com)

Benin : Faits Divers- Deux jeunes ramassent 06 millions qu’ils retournent au propriétaire

A Kouandé dans le département de l’Atacora, deux jeunes ont émerveillé le public à travers un grand geste d’honnêteté et de probité. Ils ont ramassé une somme estimée à près de 06 millions de francs Cfa, qu’ils ont restitué au propriétaire. 5 880 000 Fcfa, c’est la somme exacte que deux jeunes ont ramassé à Kouandé dans le département de l’Atacora. Mus par un esprit d’honnêteté et de grande probité, ces jeunes ont restitué les sous, le vendredi 07 avril 2013 au propriétaire. Leur geste rappelle celui de Amidou Baraka, agriculteur exerçant à Sinendé dans le département du Borgou. Il avait ramassé en février 2022, une somme de 14 millions de francs Cfa, qu’il avait restitué au propriétaire des sous. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Sur les bords du lac Rose- Les extracteurs de sel minés par la montée des eaux

Au Sénégal, le lac Retba, surnommé « lac Rose », qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes, a perdu sa couleur à la suite de fortes pluies. Un coup dur pour l’industrie du tourisme, mais aussi pour les extracteurs de sel qui y travaillaient depuis des années et ne peuvent plus récolter le précieux or blanc. (Source : Rfi)

Gabon : Élections 2023- « Appel à agir » invite les populations à s’enrôler sur les listes électorales

Le collectif « Appel à agir » a invité, dimanche à Libreville au cours d’une conférence de presse, l’ensemble des gabonais en âge de voter à s’enrôler sur les listes électorales le moment venu. Cette conférence de presse était animée par Maxime Zima Ebeyard, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi et Franck Ndjimbi de l’Union nationale (Un), Nicolas Nguéma et Elza Ritchuelle Boukandou du Parti pour le changement (Plc), Edgard Owono Ndong du Rassemblement pour la patrie et la modernité (Rpm), de Marc Ona Essangui. Pour eux, le moment est venu de serrer les rangs et de penser à l’alternance. « ( …) Notre démarche est citoyenne. Nous nous investissons pour l’alternance qui est indissociable de la République et de l’État de droit démocratique. Nous invitons les compatriotes à nous soutenir autant qu’ils le peuvent », ont-ils affirmé. (Source : alibreville.com)

Tchad : Réconciliation nationale- Les 259 manifestants graciés ont été libérés

Condamnés à de la prison ferme pour avoir manifesté contre une prolongation de la transition permettant au président tchadien de rester deux ans de plus au pouvoir, ils avaient été graciés fin mars. Quelque 259 hommes, des jeunes essentiellement, arrêtés à N’Djamena en marge d’une manifestation contre le pouvoir réprimée en octobre, condamnés à la prison ferme puis graciés fin mars, ont été remis en liberté samedi 8 avril. La secrétaire d’État à la Justice, Louise Borkou Ngaradoumri, a remis à chacun d’eux leur certificat de libération. Après plus de cinq mois de prison, « les 259 ont été amenés de la prison de Moussoro (300 km au nord-est de N’Djamena) au ministère et aussitôt libérés, chacun a regagné son domicile », a confirmé Me Frédéric Dain ( Source : presse locale)

Rdc : Instabilité et insécurité- Retour sur le massacre de Kishishe

L'Onu a évoqué au moins 171 morts. Un notable du village a de son côté répertorié du 22 au 29 novembre 120 morts. Du massacre de l'église adventiste de Kishishe, Michel a tout vu. Terrorisé, enfermé dans les toilettes extérieures de l'église, il priait pour que les rebelles du M23 ne le découvrent pas. C'était le 29 novembre, dans ce village de quelques milliers d'âmes perdu au milieu des collines du Nord-Kivu où, selon l'Onu, plus de 170 civils ont été tués par le M23. Ce matin-là, les rebelles redescendent sur Kishishe, village de l'Est de la République démocratique du Congo dont ils s'étaient emparés une semaine plus tôt, après des combats contre l'armée congolaise et des milices locales. (Source : africanews)