Mali: Ligue 1 - Lyon / Rennes - La déception d'Hamari Traoré

Le Stade Rennais était pourtant bien parti pour remporter le match. Alors qu'ils menaient 1-0 contre l'Olympique Lyonnais ce dimanche à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, les Bretons ont finalement coulé et se sont inclinés sur le score de 3-1 à la fin de la rencontre.

Après le match, Hamari Traoré, le capitaine rennais, n'a pas été tendre.

« On a bien entamé le match, on les a mis sous pression, on a bien pressé. Après, je pense qu'on est resté sur le match qu'on a fait en première mi-temps. Sur la fin, on s'est sabordé nous-mêmes, on n'a pas le droit de déjouer comme ça. On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On leur a donné des ballons faciles, on les a remis dans le match. Maintenant, il faut faire mieux, on n'a pas le droit de se saborder comme ça, le résultat est logique, je suis très déçu », a lâché le Malien sur Prime Vidéo.