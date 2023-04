Togo/Egypte: Coupe CAF - Ironie du sort, Future FC sanctionné pour un fait qu'il a déjà reproché à ASKO de Kara

La Confédération africaine de football (CAF) a sanctionné le Future FC pour avoir aligné plusieurs fois un joueur non qualifié lors de leur campagne actuelle et écourtée en Coupe de la Confédération de la CAF. Curieusement l'équipe égyptienne a reçu gain de cause il y a quelques jours seulement pour avoir porté plainte contre ASKO de Kara pour une affaire quasiment similaire.

L'équipe égyptienne est éliminée de la Coupe CAF, après avoir terminé 3e du Groupe C avec 8 points. Cependant, il se trouve que leur parcours se soit réalisé avec un joueur qui ne devrait pas être aligner, étant non enregistré au club suite à un transfert plutôt. Le joueur en question, Ahmed Refaat, a été prêté à Al-Wahda aux Emirats Arabe Unis, avant de rentrer en Egypte lors du dernier mercato d'hiver. Cela a fait réagir la CAF.

« Le Futur FC sera considéré comme un perdant lors de ses matchs contre l'équipe marocaine des FAR Rabat à la quatrième journée de la phase de groupes et de l'ASKO de Kara du Togo à la cinquième, ainsi que lors de son match contre l'équipe égyptienne du Pyramids FC à la dernière journée. « , informe la CAF dans un communiqué selon Ahram Online Sports.

Futur FC devrait perdre également 6 points et subir une sanction financière de 10.000 $. C'est vraiment une ironie du sort, quand on sait que la CAF a sanctionné les Togolais de l'ASKO de Kara pour avoir aligné un joueur suspendu, soit un qui ne devrait pas être aligné car n'étant pas qualifié. Il se trouve que dans le cas actuel où Futur FC est épinglé, ils sont punis plus lourdement, leur faute étant plus grave.