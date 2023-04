Burkina Faso: Réinsertion sociale - La JCI /Ouaga Metba offre une opportunité à sept jeunes de Ouagadougou

L'association dénommée « Jeune Chambre Internationale (JCI) Ouaga Metba » a lancé un programme de réinsertion sociale au profit des jeunes vulnérables de l'arrondissement 8 de la commune de Ouagadougou, le samedi 8 avril 2023.

Sept jeunes, quatre filles et trois garçons, bénéficieront de l'accompagnement de ce programme de réinsertion initié par la JCI Ouaga Metba en collaboration avec la mairie de l'arrondissement 8 de la commune de Ouagadougou.

L'accompagnement consistera entre autres en des formations, conseils et octroi de kits d'amorçage afin de débuter une activité et de s'insérer convenablement dans la société

« La réalisation de ce projet s'élève à plus de cinq millions de Francs CFA et il contribuera à lutter contre les fléaux auxquels sont confrontés la jeunesse, en l'occurrence, la délinquance et le terrorisme », a expliqué le président de l'association, Charles Arnaud Zongo.

Le directeur général de l'Alliance de crédit et d'épargne pour la production (ACEP), par ailleurs parrain de la cérémonie de lancement du projet, Ousseni Kirakoya a promis d'accompagner les deux meilleurs jeunes avec des kits de formation et un accompagnement financier pour qu'ils puissent lancer leur projet.

La jeune chambre internationale est une organisation apolitique et à but non lucratif regroupant 200 000 jeunes leaders actifs dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans provenant de 126 pays à travers le monde. Sa mission est d « 'offrir des opportunités de développement de leadership aux jeunes en leur donnant la capacité de créer un changement positif ».