Togo: "Le Christ est ressuscité !"

L'archevêque de Lomé, Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, a célébré dans la matinée la messe de Pâques.

Il a fait les gestes et prononcé les paroles de Jésus à la dernière Cène ('cena', en latin : 'repas du soir ', repas pascal qu'il a célébré avec ses apôtres et qu'il a présidé selon le rituel juif), rendant ainsi présent le Christ tout entier; homme et Dieu. Le Christ se fait pain.

'Le christ est ressuscité, il est sorti vivant du tombeau. Alléluia !', s'est-il exclamé depuis la cathédrale de Lomé.

'En plus des raisons bibliques et théologiques que nous pouvons donner de la résurrection de Jésus-Christ, la preuve la plus simple que le monde attend des chrétiens c'est nous-mêmes, notre amour désintéressé, notre accueil universel sans préjugé, notre force de pardon, de réconciliation et nos bonnes oeuvres qui attestent vraiment que l'esprit du Christ ressuscité est vraiment en nous', a-t-il ajouté.

Parmi les symboles de Pâques dans l'imaginaire collectif, les plus importants sont les cloches, qui apportent les oeufs de Pâques, et l'agneau pascal, que l'on est censé déguster lors du dimanche pascal.