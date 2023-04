Madagascar: Presse sportive - Disparition de Solofo Ratsifa

Le journaliste sportif Solofo Ratsifandrihamanana a tiré sa révérence samedi. Il a été inhumé hier.

Le monde de la presse sportive est en deuil encore une fois. Un des doyens, Mamy Solofo Ratsifandrihamanana est décédé samedi à l'âge de 67 ans. Il avait passé une trentaine d'années au quotidien Midi de Madagascar en tant que journaliste sportif dans les années 80, 90 et 2000. «Il était sortant de Capen...

Il avait appris vite le métier... Mon meilleur souvenir était l'ambiance de la couverture des jeux des Iles à la Réunion (1998)» témoigne Clément Rabary, un de ses anciens confrères. Il était aussi l'un des concepteurs d'émissions sportives «Ma-Hery» et «Izy Ilay Mahery» portrait d'un sportif de haut niveau de 1996 à 2000, au sein de Ma-TV, la première chaine télévisée privée du pays.

Il y était également l'initiateur de l'émission annuelle Trophée Ma-Hery, une occasion pour remettre des trophées aux meilleurs sportifs de l'année. «Il était très sévère sur le traitement des informations surtout sur le football, le sport mécanique et le tennis... étant plus ainé et expérimenté, il nous avait appris à rédiger un article sur le sport, comment faire un reportage, effectuer une interview et tenir le micro...» relate Torcelin Andriamamonjy, un ancien journaliste sportif de la chaine télévisée.

Solofo Ratsifa était sportif, champion national en natation et était d'une famille de grands sportifs pour ne citer que ses soeurs nageuses qui ont porté haut les couleurs nationales aux jeux olympiques, jeux africains, jeux des Iles, Bako et Vola Ratsifandrihamanana. Son frère Nirina Ratsifandrihamanana à ne plus présenter dans le monde du sport automobile, et son fils Mamy Ialy Ratsifandrihamanana dans le monde du tennis. Ses anciens collègues et confrères lui ont rendu un dernier hommage hier au temple Andrainarivo Fahasoavana avant l'inhumation au tombeau familial au PK21 sur la RN2.