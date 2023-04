Madagascar: Échos de Pâques 2023 Mahajanga - Affluence dans les églises durant la fête de Pâques

La fête de Pâques est la plus grande fête chrétienne. Les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa victoire sur la mort, le troisième jour après sa crucifixion.

Dimanche dernier, les églises ont connu une affluence monstre dans les salles. Des bancs étaient pourtant installés à l'extérieur mais cela était insuffisant pour accueillir les fidèles qui ne viennent qu'une fois tous les ans pour l'occasion.

L'homélie du dimanche 9 avril était surtout axée sur l'évangile de Saint-Luc chapitre 24, verset 1 jusqu'à 12. Le même texte était partagé par toutes les églises chrétiennes, dimanche.

«Pour les chrétiens, Dieu, à travers le Christ, a ouvert les portes de la vie éternelle. La célébration de Pâques dans le nouveau testament est une fête pleine d'espérance et de joie car, pour les croyants, la vie terrestre n'est pas une fin mais un passage. La souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. C'est la victoire définitive de la Vie ! Jésus a vaincu la mort sur la croix et Il est ressuscité. Le tombeau est vide, Il n'est plus dans le sépulcre. La pierre avait été roulée, ce qui signifie que tous les obstacles qui nous empêchent dans la vie de croire en Lui sont désormais écartés. Nous sommes tous ressuscités par la foi en Christ Jésus. Ne cherchez pas celui vivant parmi les morts. Levez-vous et allez de l'avant pour proclamer l'évangile et la foi en Jésus-Christ. N'attendez plus l'année prochaine pour revenir à l'église mais venez tous les dimanches», a prédit le président synodal de la SP 19, Iarivo Avaradrano, pasteur Miarilaza Rabetokotany, dimanche à l'église Ziona Vaovao.

Semaine sainte

Les taxis-motos ou tricycles ont fait des belles recettes encore une fois de plus, dès 4h du matin, pour cette année. Car les gens ont rué pour assister au premier office de 6h du matin.

Le deuxième culte, à partir de 9h30 intéresse peu les fidèles. La chaleur et l'intention de vouloir vaquer à d'autres occupations encore étant la principale raison du choix de l'horaire.

La célébration de cette fête pascale à Mahajanga a duré plus d'une semaine, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'à Pâques, dimanche dernier, comme selon la tradition chrétienne.

Notamment pour les Réformés car la semaine sainte est célébrée à partir de lundi jusqu'au vendredi saint sans interruption. Des réunions religieuses ou cultes ont été organisés dans les différentes paroisses de la FLM et Fjkm et l'assistance était affluente.

Pour les catholiques, la célébration de la semaine sainte n'a commencé qu'à partir de jeudi et vendredi. Tandis que pour les Anglicans, les cultes durant la semaine sainte étaient uniquement célébrés par une assistance limitée, ceux des membres de chaque département ou branche seulement ont pu assister aux messes. L'union n'a débuté que le jeudi saint où tout le monde a assisté à la messe et honoré le repas de la Cène. La plupart des églises ont effectué une projection sur l'histoire de Jésus, samedi et dimanche soir. D'autres ont organisé des concerts évangéliques.