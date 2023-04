Madagascar: Football / Orange Pro League - CFFA en Play-offs, Asa surprend Fosa

Troisième qualifié. CFFA vient de valider son ticket pour la phase finale de l'Orange Pro League. Le club d'Andoharanofotsy confirme sa place de leader de la Conférence Sud après sa victoire de 1 à 0 contre 3FB Toliara ce samedi au By-Pass. Un succès qui est synonyme de qualification en Play-Offs vue la différence de points (22) par rapport à ses poursuivants. CFFA est donc le troisième club qualifié après Fosa et Cosfa, et le premier du groupe du Sud.

Le club du Sud-Ouest a résisté face au club cham-pion en titre qui a joué à domicile. Les Malakia, Magerillo ou aussi Realy, un des meilleurs buteurs actuels ont menacé à plusieurs

reprises la cage du portier d'Andoharanofotsy, Michael. De leur côté, les Bela et Rija Rasoa ont manqué le cadre. Le score est resté nul et vierge à la pause. Sans pression, les Tuléarois poursuivent leur pressing au retour des vestiaires, Houzman rate une occasion nette.

Il a fait un bloc-poitrine dans la surface, pivote et frappe en puissance mais la balle est allée tout droit vers Michael (46e). Peu après, l'arbitre siffle un penalty pour CFFA suite à une faute commise par le portier Martin qui s'est heurté contre Bela, porteur du ballon en sautant, sans toucher le ballon dans la petite surface (49e).

Cinq tickets disponibles

Le Barea Chan, Dadafara a assuré la transformation et a inscrit le but de la victoire (52e). Le match a été de plus en plus musclé lors des trente minutes restantes. CFFA joue à dix après l'expulsion de Fabrice (54e). 3FB a par la suite dominé mais n'a pas pu concrétiser les occasions. Suite à une faute sur Henintsoa, le central de 3FC, Ralay est aussi expulsé (80e). Le portier de ce club a provoqué la bagarre après le match en donnant un coup de pied-sauté à un joueur du CFFA mais la situation a été vite réglée.

L'un des matches qui a marqué la 13e journée a été celui au stade municipal d'Antsiranana. ASA Diana crée la surprise en s'imposant 3 buts à 1 contre Fosa Juniors FC. C'est la deuxième défaite des Majungais en phase de groupe après celle contre Cosfa. Fely ouvre la marque en début de la deuxième période (48e). Le club hôte a par la suite ses buts, signés Oelinot (67e), Beni (76e) et Victor (79e).

Le dauphin du Nord, Cosfa, déjà qualifié, a été tenu en échec un partout par TFFC samedi à Mahitsy. Merinot s'offre l'unique but des Majungais à la 17e qui a été égalisé par Toky avant la pause (42e). Dans la même poule, AS Fanalamanga confirme sa troisième place en battant 2 à 1 Tia Kitra à Toamasina. Et Ajesaia s'éloigne de son poursuivant Uscafoot et conserve la quatrième place.

Le club de Bongolava s'est imposé 1 à 0 ce dimanche contre l'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo sur sa pelouse, but inscrit par Miora (44e). Dans la conférence Sud, Mama FC conserve le fauteuil du dauphin en disposant du Jet Kintana 1 à 0. Et Elgeco Plus garde la troisième place après sa courte victoire contre Dato FC de 1 à 0. Il reste encore cinq tickets disponibles, deux dans le Nord et trois dans le Sud.