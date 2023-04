Madagascar: Coopération régionale - Plus de 16.000 hectares de mangroves à restaurer

Depuis 1980, Madagascar a perdu 75% de ses forêts selon le WWF. Il est le 10ème pays le plus pauvre selon le classement du FMI 2021.

D'après la direction interrégionale de l'environnement et du développement durable (DIREDD) Boeny-Betsiboka, la superficie couverte de mangroves dans la région Boeny est de 91 878 hectares, dont seize mille cinq cents hectares ont été détruits et soumis à des fortes pressions. Elles nécessitent d'être restaurées très vite. La société Bondy, représentée par son directeur des opérations, Rakotondraibe Harison, a effectué la présentation du partenariat de la société Bondy et des travaux déjà réalisés dans la région Boeny, jeudi dernier au bloc administratif à Ampisikina.

La société Bondy est un partenaire environnemental avec des différentes entreprises, notamment dans le domaine de la plantation, afin que l'existence de ces entreprises ait un impact économique et social positif.

« Travaillons ensemble pour que votre entreprise renoue avec la nature » est sa devise. «La région Boeny est l'une des zones choisies par le ministère de l'Environnement pour piloter le « Carbone bleu » à Madagascar. Elle a ainsi besoin d'un appui important dans la réhabilitation et la protection des mangroves, qui absorbent beaucoup de carbone.

La société Bondy est prête à travailler avec la Région. Créée depuis 2009, Bondy réalise des projets de reboisement sociaux pour lutter contre la déforestation et la pauvreté sur l'île de Madagascar. Nous luttons contre le réchauffement climatique et nous protégeons la biodiversité et fournissons les ressources et les connaissances nécessaires pour bénéficier d'un revenu économique stable tout en participant à la reforestation de l'île. Notre approche consiste à former les populations locales aux pratiques agricoles durables», a déclaré le directeur des Opérations.

Vision

«Au vu des efforts de plantation d'arbres réalisés auparavant et même si des centaines de personnes plantent des arbres chaque année, il est clair que nous avons encore besoin de beaucoup d'efforts pour atteindre la vision du Président de couvrir de forêt Madagascar. Il est ainsi nécessaire de collaborer ensemble dans ce type d'environnement pour réaliser cette vision», a déclaré le

gouverneur, Mokhtar Andriantomanga. Depuis le mois de novembre 2021 jusqu'en mars dernier, la superficie cultivée était de quatre-vingt-quatorze hectares de mangroves avec deux-cents- quinze planteurs embauchés à Boanamary et à Belobaka. La société intervient dans les mangroves dans six régions dont Diana, Melaky, Menabe ainsi qu'à Analamanga et Atsinanana.

Aujourd'hui, deux-cents mille arbres sont plantés dans les régions d'intervention. Depuis l'existence de la société Bondy, huit cents mille arbres sont plantés dans la grande île. L'objectif est de séquestrer 170 000 T/Co2 de carbone d'ici 20 ans. Deux habitats seront restaurés pour la préservation d'espèces en voie d'extinction (tels que des baobabs, lémuriens et mangroves).

Nous remplissons quatre des objectifs durables dont des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Nos actions sont essentiellement ciblées sur des projets de reboisement sociaux et nous développons un projet de reforestation de plus de 8 000 hectares de mangroves, dans la vie aquatique. Des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Nos actions sont essentiellement ciblées sur des projets de reboisement sociaux et nous développons un projet de reforestation de plus de huit hectares de mangroves.