Algérie: FC Nantes - Sifflé contre Monaco, Andy Delort peut compter sur le soutien de son coach

Arrivé au FC Nantes cet hiver, Andy Delort jouait son huitième match de Ligue 1 avec les Canaris ce dimanche à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Et une fois de plus, l'attaquant algérien est resté muet, ne réussissant pas à ouvrir son compteur but en dépit du score nul (2-2) contre l'AS Monaco.

Contesté depuis quelques semaines, l'ancien Montpelliérain et Niçois a été sifflé par la Beaujoire au moment de son remplacement à la 59e minute. Mais il peut compter sur le soutien de son entraîneur.

« Le principal, c'est surtout de rester calme. Moi j'ai confiance en lui. J'ai énormément confiance en lui, le groupe a confiance en lui. Qu'ils reçoivent des sifflets de la part du public, ce n'est pas grave », a d'abord confié Antoine Kombouaré en conférence de presse.

« Je vais donner l'exemple de Moussa Sissoko. Pendant six mois, il a été conspué, insulté. Aujourd'hui, les mêmes qui lui jetaient des cailloux, ils sont en train de dire que c'est un formidable Moussa Sissoko. Restons calmes, continuons à travailler ensemble, à avoir confiance en ce qu'on fait nous et allons chercher les points du maintien ensemble. C'est la situation d'un sportif qui est en difficulté, comme tout le monde a pu le vivre au moins une fois. Ce n'est pas grave. S'il se fait siffler et qu'à la fin de la saison on est maintenus, moi ça me va. Et c'est peut-être Andy qui va nous marquer les buts pour nous maintenir en Ligue 1 », a ajouté le coach des Canaris.