Sénégal: Pikine - Atelier de formation des professionnels des médias sur les questions d'assainissement, mardi

Pikine — L'Arène nationale à Pikine (banlieue de Dakar) abrite mardi à partir de 9 heures, une session de renforcement des capacités des journalistes et techniciens des médias sur le traitement de l'information concernant l'assainissement, annonce un communiqué des organisateurs transmis à l'APS.

La session de formation d'une journée se tient à l'initiative du Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'Assainissement (CRAJHEA) et son partenaire International Budget Partnership (IBP), précise le texte.

Elle va porter sur "la terminologie adaptée au traitement de l'information sur l'assainissement" et "le cadre juridique et réglementaire du secteur de l'assainissement".

Selon la même source, l'atelier va permettre aux professionnels des médias et techniciens de "comprendre les concepts clés du secteur de l'assainissement et de maîtriser les thermologies adaptées et validées".

Le communiqué précise que cette rencontre va aussi leur permettre d'avoir "une bonne connaissance du cadre réglementaire du sous-secteur de l'assainissement pour mieux informer et sensibiliser les communautés et pouvoirs publics sur les risques et enjeux de l'assainissement".

"Ces questions ne sont souvent pas très comprises par les professionnels des medias. Il en découle un traitement factuel qui va dans tous les sens et généralement très peu étayé par des données vérifiées. Ce qui naturellement n'apporte pas plus d'éclairage aux populations qui deviennent plus désorientées", note le communiqué

"Pour trouver une solution à cette situation, un processus est enclenché et a abouti à la mise en place du Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement", souligne le texte.

"Ce cadre composé essentiellement de professionnels des médias et d'acteurs du secteur, permet d'asseoir une bonne connaissance et d'assurer un traitement informé des sujets relatifs à l'eau, l'hygiène et l'assainissement", ajoute la même source.