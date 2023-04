Afrique: La 3e édition du festival Afrifata est prévue du 4 au 7 mai 2023 à Rabat

L'Association Afmaade organise du 4 au 7 mai 2023, à Rabat au Maroc, la troisième édition du Festival international des jeunes talents sous le haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI.

Rabat, la capitale marocaine abrite du 4 au 7 mai 2023, le Festival international des jeunes talents dénommé « festival Afrifata » créer depuis 2018. Troisième du genre, il est organisé par l'Association Afmaade. Et cette initiative se veut être un incubateur social dédié au design et aux métiers de la mode pour les créateurs émergents et talentueux. Pour la fondatrice du festival Afrifata et présidente de l'Association Afmaade, Zaïneb Karroumi El Kadiri, il s'agit du premier programme panafricain dédié à sa jeunesse sur les continents africain et européen.

« Notre objectif est de développer économiquement et d'apporter un soutien et encadrement aux jeunes talents émergents et petites entreprises émergentes dans les domaines, de la culture, de l'artisanat, du textile et de l'entrepreneuriat social », a-t-elle précisé dans un communiqué de presse.

Afrifata est un festival célébrant la mode et qui met en avant la richesse et la diversité de la culture du continent africain. Les jeunes talents seront au centre des quatre jours de rencontre, sous la forme d'un défilé concours, de tables rondes, d'un défilé diner de gala et une exposition artisanale au village de la mode africaine.

Zaineb Karroumi El Kadiri indique qu'une industrie est indispensable au développement durable et la croissance du continent. A son avis, cette industrie a le potentiel de contribuer à des millions d'emplois sur le long terme dans le continent africain dont 60% de la tranche de moins de 25 ans.

« Notre vision est de donner à cette jeune génération qui est l'avenir de notre continent, les outils, les ressources et les relations qui pourront leur permettre en retour de s'épanouir et de créer des entreprises et des marques durables. Afrifata existe pour avoir un impact social et économique sur les jeunes talents dans I 'industrie créative », explique-t-elle.

Avant d'ajouter: «Nous sommes ouverts au développement des partenariats avec des organisations et entreprises qui partagent notre vision et sont engagées à contribuer non seulement à l'industrie des métiers créatifs mais aussi au développement des jeunes à travers des projets éducatifs ».

L'édition 2023 sera rythmée de discussions avec des experts du monde du textile et des métiers de la mode venant des quatre coins du monde. Ce qui est une excellente opportunité pour les jeunes de présenter leurs produits dans l'exposition à la découverte culturelle africaine pendant la semaine du festival et aussi dans le stand éphémère d'AFRlFATASTORE prévu par la suite à l'international.

Afrifata 2023 est une opportunité pour les jeunes de profiter de multiples formations et la possibilité aussi d'avoir accès à un réseau d'orientation international privilégié de connaissances dans le milieu du design de la mode, et production sur sélection, participation au concours des jeunes talents avec remise de prix pour le gagnant un voyage Fashion dans une Fashion week internationale et un suivi entrepreneurial....

Pour rappel, l'industrie créative est l'un des secteurs les plus dynamiques dans le monde. En 2012, la Cnuced estimait déjà que le marché global des biens et services exportés par ce secteur pesait environ 473 milliards de dollars. Selon le même rapport, dans ce secteur des industries créatives, il est souligné que 69% était composé de médias et du design. Mais quelle est la part de l'Afrique dans ce business et comment faire pour capter le maximum de flux ?

Afrifata se veut être une réponse africaine à cette question.