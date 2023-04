Sénégal: Keur Massar Nord - Maguette Diouf Sarr quitte Pastef pour rejoindre l'APR

L'adjointe au maire de Keur Massar nord vient de tourner le dos au parti Pastef. Maguette Diouf Sarr, membre des Maggi Pastef quitte officiellement le Pastef pour faire allégeance à l'Alliance pour la république (APR) du président de la République. La désormais ex-militante d'Ousmane Sonko a tenu sa déclaration ce dimanche dans un hôtel, au centre ville de Dakar.

« Je viens pour accompagner le président Macky Sall, dans sa tâche. Tout le monde sait que je m'appartiens au parti Pastef. Je suis élue sous la bannière de l'opposition », a déclaré devant des militants venus du département de Keur Massar.

Pour motiver son choix, Maguette Diouf Sarr évoque les tensions notées dans l'espace politique : « Parce que nous voulons la paix dans notre pays. Je fais partie de Maggi Pastef. Ils sont en train d'emprisonner tous les enfants alors qu'au Sénégal nous connaissons uniquement la paix. Et nous voulons que cette paix soit pérenne. On ne peut pas bâtir un pays sans la paix. Il faut la paix pour pouvoir bâtir ce pays », a-t-elle argué.

De même, poursuit l'adjointe au maire de Keur Massar Nord, « Les difficultés de la vie sont extrêmement difficiles. Le pays est sous tension, alors que le Sénégal ne connaissait pas cette situation. Nous connaissons seulement la paix. Nos enfants sont actuellement dans les prisons. Et je demande ici, le président Macky Sall de libérer nos jeunes parce que beaucoup parmi eux travaillent à mes côtés et ils sont tous dans les prisons. »

Une autre raison évoqué par cette responsable des Maggi Pastef, Commune Keur Massar Nord, c'est le financement des femmes et l'emploi des jeunes : « Chez-nous à Keur Massar, nous sommes un nouveau département et nous avons besoin de quelque chose comme un stade pour nos jeunes, des financements pour les femmes. La plupart des jeunes sont frustrés à cause du chômage endémique qui les gangrène. »

Toutefois, derrière ce ralliement se trouve un homme, le député-maire des Agname, Farba Ngom, à qui d'ailleurs Mme Sarr attend qu'il l'a reçoive le plus rapidement possible : « Nous appelons Farba Ngom pour qu'il nous reçoive le plus rapidement possible. Parce que nous voulons qu'il soit notre mentor dans la politique. Car nous connaissons sa sincérité, nous connaissons son courage dans le parti », a-t-elle relevé.