Sénégal: Kaolack - Les populations invitées à s'inscrire massivement sur les listes électorales

Kaolack — Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mariama Sarr, responsable de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir), a exhorté lundi les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales.

"Nous exhortons les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales et accompagner les jeunes à pouvoir disposer de leurs extraits de naissance et/pièces d'identification nationale, pour une bonne préparation de la prochaine élection présidentielle de 2024", a lancé Mme Sarr.

Elle s'exprimait lors d'une cérémonie de remise de kits alimentaires à des Kaolackois en appui aux dépenses liées au mois de ramadan et aux fêtes de Pâques.

"Il faut mettre les gens dans des conditions leur permettant de pouvoir voter, en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour y arriver. Et la première condition, c'est la carte d'électeur", a-t-elle dit.

Elle a invité les différents responsables à recenser ceux qui n'ont jamais eu de cartes d'électeur, ceux qui en avaient mais qui les ont perdues, ceux qui doivent disposer d'extraits de naissance et même faire en sorte qui n'ont jamais eu d'actes de naissances d'en disposer à l'occasion des audiences foraines qui vont être organisées partout dans le pays.

"Nous appelons tous les parents à se rapprocher des services compétents pour permettre à leurs enfants de pouvoir disposer des pièces nécessaires pour leur inscription sur les listes électorales. Et le plus rapidement possible, parce qu'il y a un délai pour le faire", a signalé Mme Sarr.

Profitant de l'occasion pour s'adresser à l'opposition, Mariama Sarr a tenu à rappeler que "rien ne peut se faire sans la paix" et que les intérêts exclusifs du Sénégal doit être au-dessus de ceux individuels.

"Nous avons en priorité le Sénégal. Il faut que le pays soit en paix pour que les projets puissent se dérouler. Il faut qu'elle 'l'opposition) mette en avant cet esprit-là pour qu'on puisse avancer dans un élan de solidarité pour l'intérêt exclusif du Sénégal", a insisté l'ancienne maire de Kaolack.

Elle a invité les uns et les autres au sein de l'APR de la mouvance présidentielle dans la région naturelle du Sine-Saloum (Fatick, Kaffrine et Kaolack) à s'unir afin de pouvoir atteindre leurs objectifs qui sont aussi ceux du président de leur coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Macky Sall.

"En plus, le président Macky Sall mérite bien que chacun taire ses amertumes et travailler à l'unisson, la main dans la main. C'est ça notre philosophie de loyauté et de discipline militantiste. Tous ceux qui sont avec le président de la République dans la sincérité, doivent pouvoir prôner l'unité autour de l'essentiel", a dit Mariama Sarr.