Congo-Brazzaville: Santé - L'ACBEF Pointe-Noire fait son bilan

L'Association congolaise pour le bien -être familial (ACBEF) a tenu, le 8 avril, à Pointe-Noire, son assemblée générale sous la direction d'Alphonse Kikondi, son président communal.

Les membres du bureau local de l'antenne Pointe-Noire, le coordonnateur interdépartemental, les membres du Mouvement action jeunesse (MAJ) ainsi que les membres volontaires ont pris part à la 18e assemblée marquée par les nouvelles réformes édictées par la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), le parrain de l'ACBEF. Des orientations que toute organisation affiliée doit désormais mettre en application.

Après la présentation et l'adoption du procès-verbal issu de la précédente assemblée générale, les membres de l'ACBEF ont suivi la présentation des différents rapports d'activités (moral, financier, rapport de management, l'audition du rapport du MAJ). Des présentations qui ont fait l'objet de discussions et d'échanges constructifs avant leur adoption.

Les réformes de l'IPPF ont constitué l'autre point saillant de cette assemblée générale. Des orientations qui intègrent les missions de l'IPPF, à savoir contribuer avec efficience à l'amélioration de la qualité de vie des femmes et des hommes en agissant pour la santé et les droits sexuels au niveau politique et sur le terrain auprès de la population. Il s'agit de donner aux personnes, notamment démunies et vulnérables, la possibilité et les moyens de faire des choix libres et éclairés quant à leur vie sexuelle, affective et reproductive et d'avoir accès à des services adaptés et de qualité.

Signalons que l'IPPF joue un rôle majeur en termes d'expertise médicale et de production de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de soins de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. Elle mène aussi des actions d'appui auprès de ses membres en matière d'expertise, de formation, de financement... Elle accompagne la mise en place d'associations de planification familiale dans les pays où il n'en existe pas et facilite l'échange d'expérience entre ses membres.