Congo-Brazzaville: Industrie - Une nouvelle cimenterie en construction dans le Niari

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, qui a visité ce week-end le chantier de construction de la cimenterie de Tao-Tao, dans le département du Niari, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux réalisés à près de 45%.

Fruit de la coopération entre les gouvernements congolais et indiens, à travers l'accord de prêt signé le 25 février 2015 avec la Banque de l'exportation-importation de l'Inde, la deuxième cimenterie du Niari pourrait être opérationnelle en 2024. Accompagné du préfet du département du Niari, Baron Frederick Bouzok, et du chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde au Congo, Shri N. Venkataraman, le ministre Fylla a encouragé la société Promac qui exécute les travaux et la centaine de Congolais et d'Indiens qui y travaillent.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de l'évolution de ces travaux qui, depuis 2020, ont pris de leur envol. Les techniciens aussi bien Congolais qu'Indiens sont à pied d'oeuvre pour respecter les délais qui ont été initialement actés par le gouvernement et Exit Bank qui dépend du ministère des Affaires étrangères de l'Inde », s'est réjoui Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.

D'une capacité de production estimée à 600 000 tonnes, une fois opérationnelle, la cimenterie de Tao-Tao permettra d'augmenter la production nationale après la fermeture de Cimaf à Hinda (Pointe-Noire) et Diamond Cement Congo à Mindouli (Pool). « Cette usine va intégrer les trois autres opérationnelles à l'heure actuelle au Congo, à savoir Dangoté, Sonocc et Forspak. Les deux autres, Cimaf et Mindouli étant complément en arrêt, ce qui diminue notre capacité à offrir du ciment sur le marché national et international », a-t-il expliqué.

Annonçant la pose de la première pierre pour le lancement des travaux en fin mai prochain, le ministre du Développement industriel a souligné que des discussions sont prévues avec Exit Bank pour pouvoir intégrer les derniers amendements au projet initial. Quant à l'inauguration de l'usine, elle est envisagée pour la fin de l'année prochaine.

Interrogé par la presse sur la fermeture des cimenteries de Hinda et de Mindouli, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a indiqué que Tao Tao ne connaîtra pas le même sort que ces deux usines. « Mindouli est une faillite frauduleuse, le procureur de la République va s'en servir et faire des enquêtes nécessaires. L'actionnariat privé qui a géré tout le temps devrait rendre les comptes. Ici, nous avons fait nommer un expert judiciaire qui mène actuellement les différentes opérations pour emmener les actionnaires en assemblée générale extraordinaire pour décider du sort de la structure », a-t-il expliqué.