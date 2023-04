Burkina Faso: Période chaude - L'ONEA dévoile les mesures de gestion

L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) a animé un point de presse pour présenter les mesures de gestion de la période chaude et ses attentes vis-à-vis des consommateurs, le vendredi 7 avril 2023 à Ouagadougou.

Avec une production moyenne de 462 025 m3 d'eau par jour, L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) connait un déficit journalier d'environ 110 283 m3. L'entreprise est consciente que cette situation engendre des désagréments pour ses abonnés. Les cadres de l'ONEA se sont livrés à un exercice de pédagogie face à une vingtaine de journalistes venus des différentes régions du Burkina, le vendredi 7 avril 2023.

Les représentants de la nationale des eaux ont expliqué les actions menées pour faire face aux besoins des consommateurs durant la période chaude, et leurs attentes vis-à-vis des consommateurs. Ils ont également présenté les projets à moyen et à long terme, en vue d'assurer la disponibilité de l'eau potable, ainsi que les actions de gestion de la clientèle. La directrice régionale de l'ONEA de Ouahigouya, Filias Ouédraogo a ainsi indiqué que plusieurs raisons concourent à la non disponibilité de l'eau 24h/24.

Il s'agit entre autres de l'insuffisance de la ressource en eau dans certains centres, l'accroissement de la demande dans certaines villes comme Ouahigouya, Kaya, Kongoussi, avec l'arrivée massive des populations déplacées internes. Mme Ouédraogo a aussi indiqué que la situation sécuritaire difficile dans certains centres, notamment Arbinda, Djibo, Titao, Tougan, Sebba, Pama et des difficultés avec les propriétaires terriens participent au déficit.

Engagée à assurer l'approvisionnement

En dépit de ces difficultés, l'ONEA reste engagée à assurer sa mission d'approvisionnement en eau potable des centres ONEA. A ce titre, la directrice régionale de l'ONEA de Ouahigouya a présenté trois principales actions identifiées à court terme pour soulager les populations.

« Il s'agit d'abord du renforcement de la production à travers la réalisation et le raccordement des forages ; ensuite le renforcement de la distribution à travers des travaux réalisés pour faciliter la circulation de l'eau et la mise en oeuvre de solutions d'urgence telles que la distribution alternée ou la distribution d'eau par camions-citernes dans certaines localités », a-t-elle énuméré.

Concernant les actions à moyen terme, Mme Ouédraogo a annoncé l'augmentation des capacités de pompage des stations de Ouagadougou, Koudougou, Dori, Kaya et le raccordement de forages dans les localités d'intervention de l'ONEA. Les consommateurs ont leur partition à jouer pour que l'ONEA puisse assurer sa mission dans la durée. Pour cela, Filias Ouédraogo les encourage à éviter les gaspillages, à faire des réserves minimales d'eau et à protéger la ressource en eau.

Ils sont aussi invités à vérifier qu'il n'y a pas de fuites dans leurs installations. Les journalistes ont voulu savoir les raisons des pénuries récurrentes enregistrées à Bobo-Dioulasso et Ouahigouya et l'impact de l'insécurité sur les activités de l'ONEA. « A Bobo-Dioulasso, d'ici la fin du mois de mai 2023 les choses vont s'arranger », a rassuré le directeur de la maitrise d'ouvrage, Blaise Djiguemdé.

Selon le directeur de l'ONEA de Bobo Dioulasso, Jean Ouédraogo, c'étaient des arrêts programmés de la production afin de faire des raccordements dans le cadre du grand projet qui vise à produire 40 000 m3 d'eau supplémentaire. « Deux forages vont être réalisés à Pala pour soulager les secteurs 24 et 25 », a-t-il ajouté.

Les difficultés d'approvisionnement de la ville de Ouahigouya s'expliquent par l'absence de la ressource en eau. En effet, selon Filias Ouédraogo, Ouahigouya est déficitaire et l'ONEA exploite des forages dont le débit est de 3 m3 contre 5 m3 recommandé. S'agissant de l'impact de l'insécurité, le directeur de l'exploitation eau potable, Ousmane Pitroipa a confié que les agents de l'ONEA ont dû quitter 15 centres.

Il a déploré le sabotage des installations dans certaines localités. Par ailleurs, plusieurs projets structurants ont connu des arrêts, notamment à Fada, Kouka et Solenzo. il est ressorti des échanges avec le directeur de la maitrise d'ouvrage que les propriétaires terriens rechignent à céder des terres pour l'implantation des forages, châteaux d'eau. «Les discussions sont longues et difficiles avec les propriétaires terriens, parfois certains font volte-face. Ce qui retarde la mise en oeuvre des projets sur le terrain », a-t-il précisé.

Au cours d'une communication sur les projets à long terme de l'ONEA, assurée par Blaise Djiguemdé, il a été mentionné que la nationale de l'eau dispose de projets pour augmenter ses capacités de production et de distribution dans chacune des 13 régions. Quant au directeur de la clientèle, Boureima Dembélé ,il a annoncé plusieurs innovations pour améliorer la satisfaction des clients.

Il s'agit du déploiement d'une nouvelle version de l'application « ONEA CLIENTELE » avec plus de fonctionnalités et d'options téléchargeables sur « Play Store » et « App Store », l'utilisation de compteurs intelligents, la mise en place d'un nouveau centre de contact qui va faciliter la prise en charge des sollicitations clients.