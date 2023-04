Congo-Kinshasa: Bras séculier du Gouvernement en matière de collecte du taux des Frets - L'OGEFREM renforce son partenariat d'affaires avec la FEC

L'Office de Gestion du Fret Multimodal, OGEFREM en sigle, représenté par son Directeur Général M. William Kazumba Mayombo et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), par son Secrétaire Général, se sont retrouvés, le week-end dernier, pour la toute première fois en cette année 2023, dans un restaurant de la place en plein coeur de la Gombe, pour une cérémonie d'échange des voeux entre ces deux institutions.

L'objectif est de renforcer et de consolider le partenariat d'affaires qui existent déjà entre ces deux institutions appelées à travailler la main dans la main, pour la matérialisation de la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le DG de l'OGEFREM, William Kazumba, se veut très optimiste dans ce sens que, grâce à ce partenariat OGEFREM-FEC, il est possible de créer des millionnaires, voire des milliardaires. Car, dit-il, ensemble, ils sont en mesure d'accroitre le flux du commerce extérieur, de booster l'économie et de construire le Congo de demain tant rêver par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et tant d'autres dignes filles et fils du pays.

Pour sa part, le Secrétaire Général de la FEC a salué l'avènement de la relance de ce nouveau partenariat qu'il souhaite très prospère et fructueux dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.

A en croire le chef de l'Administration de la Fédération des Entreprises du Congo, les opérateurs économiques ont un rôle d'exporter et d'importer. Il revient donc à l'OGEFREM, partant de la mission qui lui a été confiée par l'Etat Congolais, de faciliter la tâche aux opérateurs économiques.

Et ce, par la gestion efficiente du Fret, en conformité avec les intérêts de la population. Car, explicite-t-il, lorsque le taux du fret est trop élevé, les opérateurs économiques vont le répercuter dans la fixation du coût de revient. La population risque d'en pâtir ou de payer le prix, du fait que celle-ci n'a pas un pouvoir d'achat assez solide, alerte le Secrétaire Général de la FEC.

Le satisfécit de deux parties

Une telle rencontre ne peut que donner satisfaction aux deux parties qui tiennent mordicus à relever les défis conjoncturels qui menacent les économies des pays en général, et celles des entreprises du portefeuille, en particulier.

Les deux institutions conviennent qu'avec ce rapprochement, le temps est venu pour relever davantage le niveau de leurs performances afin de donner une totale satisfaction à l'Etat propriétaire.

Il convient de rappeler qu'à son avènement à la tête de cet Office, le DG Kazumba avait promis aux cadres et agents de recréer l'ambiance et la confiance pour que seuls, les intérêts de l'OGEFREM triomphent.

Le rétablissement et la consolidation de la paix sociale, la restauration d'un bon climat de travail, propice à la productivité et à la relance de plusieurs projets, figuraient également dans le leitmotiv de son combat.

Aujourd'hui, ces promesses se réalisent au fur et à mesure. L'homme se bat pour ramener l'entreprise en pole position des entreprises prospères et modèles, dignes de donner satisfaction aux attentes du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, et du Gouvernement de la République.