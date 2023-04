Gabon: 'Un Homme politique d'envergure - Jean Ping Okoka' Alfred Nguia Banda

Loin de me lancer dans un panégyrique débordant d'un Homme ou me substituer à son biographe, il est de moments où un acteur politique crédible, un intellectuel accompli, critique ou un citoyen honnête se doit de reconnaître non seulement la valeur intrinsèque de l'autre mais aussi de reconnaître ses propres limites.

Ce n'est guère une infamie de le dire. Dans les pays où la Politique émerge avec des têtes bien faites et non avec un ventriloquisme affligeant, un étudiant, un acteur politique débutant ou un simple citoyen observateur se réfère toujours voire s'identifie à un précurseur. Jean Jaurès, Georges Clemenceau, le général de Gaulle, François Mitterrand sont idéologiquement et doctrinalement des références, des modèles politiques de nombreuses générations, même au delà de l'hexagone. C'est ce que l'on appelle en jargon de Sociologie politique : "L' Héritage politique".

L'Afrique dispose également de flamboyants Hommes politiques et des grands Hommes d'État ( attention à la différence ) qui sont des références : Modibo Keita, Nkwame Kruma, Julius Nyeréré, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, Barthélemy Boganda, Nelson Mandela, Sékou Touré, Felix Houphouët Boigny, Thomas Sankara. Ces grandes figures emblématiques de la politique africaine disposent d'une kyrielle d'Héritiers politiques.

Pourquoi sont-ils des références. Politiquement, la réponse est simple.

Le Charisme ,la Vision prospective, la constance et la cohérence dans la défense des Valeurs sociétales, républicaines, d'une ligne idéologique et doctrinale conçue, la constitution des équipes appelées entourages et l'écoute.

Dans le cas du Gabon, Jean Ping remplit objectivement certains de ces critères. Je ne prétends pas connaître l'Homme mais nos relations politiques ont débuté au sommet franco-africain à Antibes dans les Alpes maritimes en 1986. Il était Directeur de Cabinet d'Omar Bongo Ondimba et je conduisais la délégation des Étudiants gabonais de Montpellier pour rencontrer le Président .Nos échanges ont été productifs. Depuis cette rencontre, nous avons gardé contact et nos échanges politiques sont toujours instructifs.

Dans le microcosme politique gabonais, il est resté constant et cohérent défendant avec courage la juste cause et surtout sa vision du Gabon. Malgré les propositions hautement alléchantes, il n'a jamais cédé au ventriloquisme comme ceux là qui, toute honte bue, ont vendu leur dignité pour des plats des lentilles. C'est ça le respect des convictions et des principes qui guident un Homme politique crédible.

L'opposition au pouvoir composée de grands talents, de grandes valeurs et d'Hommes intègres doit compter avec lui.

Un proverbe Obamba dit :" Quand vous quittez un vieux village, il faut s'abstenir de " chier" dans les vieilles maisons". A méditer

Al.NGUIA BANDA, Exilé politique, Dr en Droit,

DEA d'Histoire des idées politiques.

France