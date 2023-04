Sénégal: Derniers hommages du PIT et de Macky, après sa disparition - Ibrahima Sène rejoint Dansokho

"Cette manière de faire de la politique se raréfie", a souligné le chef de l'Etat en décrivant le défunt comme "un homme qui a bien pris des risques en mettant en danger sa famille et sa carrière d'agronome", par son adhésion à un parti politique interdit d'exister pendant longtemps. Le président de la République a aussi loué sa contribution au débat politique, notamment au sein des coalitions Benno Siggil Senegaal et Benno Bokk Yaakaar, dont il était parmi les leaders.

"Ibrahima Sène apportait beaucoup d'idées et de générosité, avec les responsabilités qui lui étaient confiées" au sein de ces coalitions, a témoigné Macky Sall. "J'ai appris avec tristesse le décès du doyen Ibrahima Sène. Je rends hommage à un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux", a-t-il écrit sur Twitter. Le secrétaire général du PIT et ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, s'est souvenu d'un "intellectuel organique et exigeant, qui ne versait jamais dans la violence". "Durant toute sa vie, Ibrahima Sène [...] n'a reculé devant aucun obstacle, aucun sacrifice", a témoigné M. Sy en intervenant à la cérémonie de levée du corps au nom du Parti de l'indépendance et du travail. Il a évoqué aussi son importante contribution à la défense des libertés. "Aujourd'hui, c'est un jour de deuil mais il est parti en nous laissant riches de ses écrits et de son engagement patriotique", s'est consolée sa fille ainée, Oumy Sène.

Né le 1er mai 1946, Ibrahima Sène a été formé en Union soviétique et aux Etats-Unis. Recruté comme ingénieur agronome dans la fonction publique, il est affecté à Kolda (sud), puis au centre de recherche agricole de Bambey (centre). A la fois chanteur, journaliste, ingénieur et politicien, Ibrahima Sène est emprisonné en 1976 pour ses idées communistes. Ibrahima Sène fut un proche collaborateur d'Amath Dansokho, leader et fondateur du PIT, jusqu'au décès de ce dernier en août 2019. Comme Amath Dansokho, Ibrahima Sène qui repose désormais à Ngaye Mekhé a pris part à toutes les luttes politiques au Sénégal depuis les années 60. Brillant intellectuel et débatteur hors pair, il avait aussi le sens de la formule et de la répartie, publiait régulièrement des tribunes dans les médias, notamment sur la situation socioéconomique du pays.