Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le M23 libère Rutshuru et Kiwawa au profit des forces ougandaises de la CAE

Depuis le 7 avril, le contingent ougandais de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) est en déploiement dans la ville stratégique de Bunagana, à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) occupé depuis plus de neuf mois pr les rebelles du M23.

Le contingent ougandais s'ajoute aux soldats kényans et burundais de la force de la CAE déjà déployés dans la province du Nord-Kivu. Il s'agit d'un déploiement officiel conforme aux exigences de la force régionale de cette communauté. Rutshuru centre et Kiwanja où le M23 avait installé son quartier général sont aujourd'hui abandonnés par ce groupe armé au profit du contingent ougandais qui doit y établir un point d'appui. Les UDPF devraient, selon l'arrangement entre la force Est-africaine et les représentants du M22, assurer les zones tampons et donner au M23 le temps de partir.

En tant que force neutre, l'armée ougandaise est chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 des zones autrefois occupées. Le contingent de la CAE devrait à terme compter deux mille militaires. À noter que ce déploiement intervient après le 30 mars, date butoir pour un retrait total du M23, selon la feuille de route adoptée mi-février par des chefs d'État la région en marge d'un sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. Une échéance qui n'a pas été respectée. À présent que la donne a changé avec l'arrivée des militaires ougandais, les lignes sont en train de bouger.

L'on renseigne, par ailleurs, que les rebelles se préparent aussi à quitter leurs positions de Mabéga sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga. Ces positions, une fois libérées, seront également occupées par l'armée ougandaise.