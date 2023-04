Madagascar: Lu pour vous... - Wagner en Afrique, Madagascar cité dans « The grey zone »

En février, le « Global Initiative Against Transnational Organized Crime » a sorti un rapport/livre sur l'organisation para-militaire russe Wagner.

Le titre du livre, « The grey zone - Russia's military, mercenary and criminal engagement in Africa » en anglais. « La zone grise - L'engagement militaire, mercenaire et criminel de la Russie en Afrique » pour la version française. De ces écrits qui font office à la fois de document de travail que de livre d'information sur les enjeux ignorés par la jeunesse africaine. Que celle-ci ressent, sans avoir un regard intellectuel sur les avancées des enjeux internationaux touchant l'Afrique, Madagascar en l'occurrence, pour sa situation géographique stratégique et ses richesses naturelles.

« Fin janvier 2023, le gouvernement américain a désigné Wagner comme une « organisation criminelle transnationale", ce qui permet d'appliquer des sanctions plus larges à l'encontre de Wagner et de ses associés », annonce déjà le livre/document d'emblée. Dans les faits, Wagner est en train de « chasser » la France par exemple, dans les anciennes colonies, au Mali, en Centrafrique, etc. Ce qui veut aussi dire que les grandes puissances ont toujours usé de mercenaires pour mater les petits pays. Le français Gilbert Bourgeaud, plus connu sous le pseudonyme de Bob Denard, a été un symbole du néo-colonialisme en Afrique. Sa participation au génocide rwandais pour lequel la France n'est pas innocente aurait été l'un de ses derniers faits d'armes.

Selon le rapport donc, Madagascar est entré dans le giron de « Wagner » surtout sur le plan politique, pour l'instant. Dans un vaste réseau économique rassemblant le Soudan, la Russie, la République Centrafricaine et le Soudan. Des sociétés comme Kraomita Malagasy, Kraoma Mining, Lobaye Invest, Meroe Gold, Bois Rouge... sont cités par les auteurs. La version française est seulement de 12 pages, tandis que la version anglaise est de 92 pages. Celle-ci est plus détaillée, avec des schémas. D'après les trois chercheurs, Julia Stanyard, Thierry Vircoulon et Julian Rademeyer. « Madagascar se tourne désormais vers ses prochaines élections présidentielles en 2023. Certaines sources suggèrent que les agents de Wagner cherchent à nouveau à soutenir des candidats lors des prochaines élections ».

Les grandes puissances déplacent leurs pions actuellement, Madagascar se trouve au milieu de deux grands blocs à la veille des échéances électorales et cruciales de cette année. La Russie et ses sympathisants, et l'Occident. L'Union européenne a acté une demande d'explication envers la Grèce à propos du logiciel espion « Predator », dont l'échéance prend fin ce mois d'avril, Madagascar en serait un des acquéreurs via une licence d'exportation. Ce fameux programme illégal a déjà été utilisé dans plusieurs pays pour l'espionnage des journalistes, des politiciens de l'opposition... La question est de savoir, s'il s'agit d'une acquisition publique... ou privée, une option qui n'est pas à écarter.