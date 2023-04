Madagascar: « 100 doctorats pour l'Afrique » - Pour le perfectionnement des compétences des jeunes chercheurs

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse et l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) ont conjointement lancé l'initiative Excellence in Africa (EXAF).

Cette initiative novatrice vise à perfectionner les compétences de jeunes chercheurs et chercheuses en Afrique grâce à des collaborations avec des professeurs de l'EPFL. Le programme "100 doctorats pour l'Afrique" est l'un des trois piliers de l'initiative conjointe Excellence in Africa de l'UM6P et de l'EPFL. Il a pour objectif de financer des diplômés en science et en ingénierie désirant accomplir un doctorat dans une institution académique africaine. Les bénéficiaires d'une bourse du programme UM6P/EPFL EXAF - 100 doctorats pour l'Afrique seront conjointement supervisés par un.e professeur.e employé.e par leur institution hôte en Afrique et un.e professeur.e de l'EPFL. Ils ou elles pourront passer de brèves périodes à l'EPFL, dans le laboratoire de leur co-superviseur, mais suivront leur étude doctorale et mèneront leur recherche principalement en Afrique. Leur titre sera décerné uniquement par leur institution hôte.

Conditions

Pour les critères d'éligibilité, le candidat doit avoir la nationalité d'un pays africain, être en possession d'un diplôme de Master décerné après le 1er janvier 2020 ou être inscrit.e en dernière année de Master. Posséder un dossier académique excellent.

Les candidat.es devront être engagé.es dans une institution académique africaine et résider dans un pays africain pour la durée du doctorat. Avoir le soutien d'un ou d'une professeur.e au sein de l'institution hôte, désirant superviser le doctorat durant toute sa durée. Les candidat.es doivent déposer leur dossier avec tous les documents requis sur la plateforme de soumission en ligne. Les candidat.es doivent soumettre leur candidature via la plateforme de soumission en ligne avant le 18 avril 2023 (17:00 UTC+2) .