Madagascar: Retour dès aujourd'hui à la dure réalité

Les Malgaches ont vraiment voulu se détendre et oublier l'espace de ce week-end pascal les difficultés qu'ils connaissent dans leur vie quotidienne. Ils ont pris d'assaut les lieux de villégiature et ont été très nombreux à assister aux différents concerts proposés. C'est bien une envie de laisser de côté tous ces tracas qui se sont accumulés depuis et qui ne devraient pas disparaître de sitôt. Mais la dure réalité va revenir dès aujourd'hui et tout le monde va retrouver la hausse du coût de la vie et l'insécurité ambiante.

Retour dès aujourd'hui à la dure réalité

C'est une envie irrépressible d'oublier la dureté de la vie à laquelle elle est confrontée que la population a exprimé durant ce week-end. Elle a laissé de côté ses nombreux soucis pour se détendre et évacuer le stress quotidien. Malgré le budget restreint dont elle dispose, elle n'a pas hésité à aller dans les différents sites de loisirs. La ville et ses environs ont été envahis par une foule de Tananariviens qui n'ont pas raté leur plaisir de se retrouver ensemble. Mais quoiqu'il en soit, la réalité que chacun a essayé d'oublier est toujours là. Le message du cardinal Désiré Tsarahazana a permis de nous faire prendre conscience des travers de notre société. Dès aujourd'hui, la corruption, l'insécurité et les conditions de vie difficiles que l'on avait voulu évacuer vont revenir.

Que faire donc si ce n'est essayer de trouver les moyens de se désengager de ce carcan dans lequel on est enserré. Les propos de ce dignitaire religieux sont un encouragement à toutes les autorités du pays pour qu'ils aident la population dans sa difficile lutte pour la survie. Le constat dressé en tout cas est amer. Le recul sur le plan social ne se discute pas. Est-ce qu'il sera entendu ? On a plutôt l'impression qu'il prêche dans le désert et que le changement de mentalité qu'il prône est difficile à mettre en place pour le moment. L'exemple, dit-on, vient d'en haut*, mais pour le moment on n'en voit pas les prémices.