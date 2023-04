Madagascar: Salon du chocolat vertueux - Madagascar était à l'honneur en France

La première édition du salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales s'est tenue durant ce week-end pascal dans la ville de Hérisson, dans le département de l'Allier en France.

L'association Transcendant Alpes a organisé cet événement dans le but de mettre en valeur le savoir-faire des artisans chocolatiers, notamment dans les grands pays producteurs de cacao comme Madagascar, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et Haïti. Pour cette année, Madagascar était à l'honneur, la Grande île a été choisie par les organisateurs comme pays invité d'honneur à cette occasion. Près de 200 acteurs venant de différents pays ont participé à cet événement qualifié d'unique en France. Ce sont notamment des rares artisans travaillant en étroite collaboration avec les planteurs de fèves de cacao. En effet, ils appliquent le concept « Bean to Bar », qui consiste à mettre en place un système de traçabilité de la production de chocolat depuis la plantation des cacaoyers et sensibilisant les artisans locaux à procéder à la transformation des fèves de cacao en vue de créer plus de valeur ajoutée.

Des produits pris d'assaut

Il est à rappeler que la Grande île a une renommée internationale concernant son cacao fin qui est très convoité par les industries chocolatières dans le monde, surtout en Europe. Une grande affluence de visiteurs a ainsi été observée au niveau du stand de Madagascar représenté notamment par la première école de chocolaterie dénommée Edenia. Celle-ci a pu former une centaine d'artisans chocolatiers. Parmi les produits exposés dans le cadre de ce salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales, la tisane écorce de cacao et la tablette de chocolat portant l'emblème « Rubis de Manambato », ont été prises d'assaut par les visiteurs. Le premier produit, peu connu de la population malgache, a pourtant de nombreuses vertus. Cette infusion élimine entre autres, le mauvais cholestérol tout en favorisant le rajeunissement des artères. C'est également très prisé pour le bien-être. Quant à la tablette de chocolat « Rubis de Manambato », son principal ingrédient est la couverture chocolatière qui provient de la transformation des fèves de cacao par Coco Acacia de Manambato.

Marraine du salon

Par ailleurs, une pâtissière de renom, membre des toques françaises et de l'Académie Nationale de la Cuisine en France, a été choisie marraine de ce salon du chocolat vertueux et des gourmandises artisanales, pour sa première édition. Il s'agit notamment de Cheffe Mirana Robinson qui est de surcroît formatrice dans ce domaine. A cette occasion, elle a animé divers ateliers thématiques dont entre autres, la fabrication de tablettes de chocolat ou la conception d'un dessert au chocolat tout en valorisant le cacao de Madagascar. D'autres associations oeuvrant dans la Grande île ont également pris part à cet événement en effectuant des ventes solidaires de poules en chocolat pour soutenir les couches de population les plus vulnérables. Outre les démonstrations d'art culinaire, des conférences thématiques y ont aussi été organisées. Il faut savoir qu'un autre salon du chocolat vertueux de même envergure a été organisé au début de ce mois-ci à Saint Albin de Vaulserre dans le département de l'Isère. Madagascar y était également à l'honneur.