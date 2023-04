Madagascar: Football Pro League - CFFA rejoint Fosa Juniors FC et Cosfa pour les Play-offs

Trois formations ont validé leur ticket pour les play-offs du Championnat de Madagascar première division l'Orange Pro League « OPL ». CFFA est la troisième équipe qualifiée après Fosa Juniors FC et Cosfa.

La bataille pour la prochaine étape « play-offs » de l'Orange Pro League (OPL) se poursuit dans les deux conférences. Trois équipes ont validé jusqu'ici leur ticket pour la phase finale, à savoir la formation de Fosa Juniors, le Club omnisports des forces armées (Cosfa) et le centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA). Pour le compte de la conférence Sud, CFFA le leader du groupe est la troisième équipe à se qualifier pour les « Play-Offs » crédité de 22 points, après sa courte victoire de 1 but à 0 face au 3FB Toliara, ce week-end. L'équipe de Mama FC se trouve à la deuxième place avec deux points de retard du leader. Les Assureurs se sont imposés face à la formation de Jet Kintana sur le score de 1 à 0, et compte désormais 20 points. L'Elgeco Plus occupe provisoirement la troisième place avec 19 parités en effectuant dix matchs. Disciples FC et Zanakala FC occupent respectivement la quatrième et cinquième place, avec 14 points chacun. Le combat sera féroce pour cette conférence pour le reste des rencontres. Il reste encore trois places à concourir pour compléter le tableau du Top 4.

Rude bataille

Il n'y a que deux places qui sont disponibles dans la conférence Nord après la 12e journée la semaine dernière. Le classement reste inchangé malgré la défaite surprise de Fosa Juniors, invisible leader lors de la 13e journée, ce week-end. Les Majungais se sont inclinés 3 buts à 1 face à l'équipe de l'ASA Diana. La rencontre a été très disputée lors de la première période. En rentrant du vestiaire, Fely a ouvert le score pour le Fosa à la 48e minute. Oelinot a inscrit le but d'égalisation à la 57e minute de jeu. En l'espace de trois minutes (76e et 79e), l'équipe de Diana a pu renverser les Majungais grâce à Beni et Victor et gagne le duel 3 à 1. Les affaires se poursuivent entre l'AS Fanalamanga, Ajesaia, Uscafoot qui occupent respectivement la troisième, quatrième et cinquième place. Toutes les équipes n'ont pas le droit à l'erreur pour être dans la phase finale des play-offs.

Calendrier match en retard - Conférence Sud :

- 10h 00 : 3FB Toliara Vs CFFA

- 14h 30 : Elgeco Plus Vs Jet Kintana