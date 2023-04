Madagascar: Festival - « Fianar Reggae Festival » reprend du poil de la bête

Un bilan réussi pour « Fianar Reggae Festival », du 8 au 9 avril à Fianarantsoa. Cette ville se positionne de plus en plus comme la capitale de ce genre musical à Madagascar. Durant ces deux jours de festivités, pas moins de huit artistes et groupes se sont relayés sur la scène de l'Alliance française locale.

Grâce à 6watt, le groupe venu de la région, Fianarantsoa a été bien représenté. Il a reçu un bel accueil du public. Dont plusieurs sont venus depuis la capitale. Sa musique est assez entraînante et recherchée, avec des paroles souvent à la gloire de Jah Ratsafari mais aussi en honneur à la musique reggae.

Une édition qui a été à la hauteur des précédentes, Mashmanjaka and Hazavagna Band, Nadz, Majestic Lion, 6watt, Reggasy et d'autres encore ont pu démontrer que « Fianar Reggae Festival » est en train de se reprendre de la plus belle des manières. La prochaine édition est déjà attendue par les Fianaroi(se)s et les amateur(rice)s de reggae.