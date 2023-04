Madagascar: Tel-Aviv / Rencontre Rajoelina - Herzog Tel-Aviv

Une occasion pour la famille présidentielle de se ressourcer spirituellement et de découvrir les lieux saints de l'une des villes sacrées du monde.

Historique

Une rencontre entre le président Andry Rajoelina et le président israélien Isaac Herzog, a eu lieu samedi dernier à Tel-Aviv. Il s'agit de la première entrevue entre les deux personnalités. C'est aussi le fait marquant de la visite du numéro Un malgache en terre israélienne. La rencontre s'est déroulée dans le cadre du déplacement du Chef de l'Etat en Israël en cette période pascale. Le Chef de l'Etat parle d'une entrevue amicale porteur d'espoir pour l'avenir des relations entre les deux pays. Dans une brève publication postée sur son compte Facebook, le président Andry Rajoelina fait savoir que les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et une projection des perspectives de coopération. Parmi les éventuels domaines de coopération qui feront l'objet d'une collaboration entre Madagascar et l'Etat d'Israël figurent, entre autres, le développement des technologies relatives au secteur eau et énergie, mais aussi la santé, l'agriculture et l'élevage. Des domaines pour lesquels Israël est connu et reconnu parmi les leaders mondiaux. Israël entend aussi soutenir Madagascar dans le domaine du développement économique.

Nouvelle visite officielle

A l'issue de sa rencontre, le président Andry Rajoelina a fait une annonce relative à une nouvelle invitation de son homologue israélien Isaac Herzog pour une nouvelle visite officielle en Israël d'une délégation d'économistes et d'industriels malgaches pour étudier ensemble les possibilités de coopération.

D'après les informations, le Chef de l'Etat sera de retour au pays demain après ce voyage en Israël. Un voyage marqué aussi par un moment de prière, pour la famille Rajoelina. En effet, selon un communiqué sorti samedi par la Présidence de la République de Madagascar, le président Andry Rajoelina et sa famille sont partis en voyage privé à Jérusalem pour un moment de pèlerinage en cette période de Pâques. Une occasion pour la famille présidentielle de se ressourcer spirituellement et de découvrir les lieux saints de l'une des villes les plus sacrées du monde, explique-t-on. Le dimanche de Pâques, le Chef de l'Etat a adressé un message de voeux à l'endroit du peuple malgache.